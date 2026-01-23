Un panettone per la solidarietà: Coop Lombardia dona oltre 100mila euro alla Croce Rossa

Una semplice scelta d’acquisto che diventa un gesto concreto di aiuto. Durante il Natale 2025, le socie e i soci di Coop Lombardia hanno partecipato a un’iniziativa solidale che ha permesso di raccogliere oltre 100mila euro destinati alla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lombardia, per sostenere persone e famiglie in difficoltà.

Il contributo dei Soci Coop diventa aiuto concreto

Tra il 18 e il 24 dicembre, ogni panettone o pandoro Coop da un chilo acquistato nei punti vendita della Lombardia ha contribuito a una donazione destinata alla CRI. In totale sono stati venduti 27.453 dolci natalizi: una risposta significativa che ha permesso a Coop Lombardia di trasformare le vendite in un doppio aiuto.

Una parte della donazione si è concretizzata con la consegna di 1.632 panettoni direttamente al Comitato lombardo della Croce Rossa, distribuiti in tempo utile alle persone assistite per le festività.

Buoni spesa per oltre 100mila euro

Il secondo e più consistente risultato è rappresentato dai 103.284 euro in buoni spesa che Coop Lombardia ha destinato alla Croce Rossa. Il valore corrisponde ai restanti 25.821 panettoni e pandori acquistati durante la promozione natalizia, trasformati in risorse spendibili per attività di sostegno alle famiglie in difficoltà.

A livello complessivo, l’iniziativa – promossa da Coop Italia e realizzata nel Distretto Nord Ovest con Coop Lombardia, Nova Coop e Coop Liguria – ha prodotto donazioni per un valore totale di 274.436 euro.

Una rete solidale tra consumo e comunità

«Questa iniziativa – afferma Alfredo De Bellis, presidente di Coop Lombardia – dimostra come la partecipazione dei Soci possa trasformarsi in un aiuto concreto e misurabile per le persone più fragili. Attraverso un gesto semplice, Coop riesce a generare un impatto reale sul territorio, rafforzando il legame tra consumo consapevole, solidarietà e comunità.»

Il progetto è stato portato avanti in sinergia con le cooperative del Distretto Nord Ovest e ha visto coinvolti i territori di Lombardia, Piemonte e Liguria. Coop Lombardia ha scelto di destinare interamente il valore raccolto alla Croce Rossa Italiana operante nella regione, per garantire una distribuzione capillare e mirata degli aiuti.