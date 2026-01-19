Un Peter Pan creativo in scena a Besozzo per la rassegna Pomeriggi da favola

Peter Pan è il protagonista del secondo appuntamento con i Pomeriggi da favola del Teatro Duse di Besozzo.

Lo spettacolo per bambini e famiglie della compagnia padovana Febo Teatro andà in scena domenica 25 gennaio alle ore 16.30 mette in luce l’aspetto più magico dell’eterno bambino, accompagnato da un’originale colonna sonora live nata da una reinterpretazione di famosissimi brani dei Beatles.

È un Petr Pan particolarmente creativo e goloso quello raccontato da Alice Centazzo, Massimiliano Mastroeni, Nicola Perin per la regia di Claudia Bellemo. I tre attori sono coinvolti in un’infinità di giochi che partono sempre dall’utilizzo creativo degli oggetti della stanza che man mano assumeranno valenze magiche e fantastiche. Il gioco del teatro e l’immaginazione rendono possibile ogni cosa, incluse le prelibatezze create dallo stesso Peter Pan semplicemente immaginandole.

“È importante dare uno stimolo agli spettatori piccoli e grandi nel riflettere sulla bellezza della fantasia che, in questi tempi, è fin troppo a servizio di un immaginario solo cinematografico”, si legge nella presentazione dello spettacolo.

L’intera colonna sonora è suonata live dagli attori e si basa su cover riarrangiate e riscritte dei Beatles. La musica diventa così un ponte immaginario tra il mondo “reale” in cui si trova a vivere il Signor James (avvolto da colori scuri, tipici dei primi anni del Novecento, in cui l’opera è scritta e ambientata) e quello psichedelico anni ’70 adatto ad un mondo più fantastico, come l’Isolachenonc’è.

Lo spettacolo presenta forti legami con i ritmi della Commedia dell’Arte e quindi su un impianto fortemente musicale, alternando momenti di divertimento e poesia, con l’obiettivo di attrarre l’attenzione e il cuore sia dei piccoli che dei grandi.