Un premio di laurea dei Cai Varese sul rapporto montagna-uomo

La scadenza per presentare la domanda di ammissione è febbraio 2026

Un premio di laurea per chi racconta la montagna e l’essere umano.

«La sezione di Varese del Cai anche per l’anno 2026 ha promosso l’istituzione di un Premio di Laurea, volto a riconoscere le capacità di una/un laureata/o meritevole, nell’ottica di incentivare la formazione in ambiti accademici funzionali alla conoscenza, tutela e sviluppo sostenibile dell’ambiente e dell’ecosistema montano, nonché della storia del rapporto uomo-montagna nei suoi diversi aspetti caratteristici».

Il premio di laurea è destinato quindi a corsi di laurea ad indirizzo scientifico e/o umanistico-culturale.

La domanda di ammissione va presentata entro il 28 febbraio 2026. Informazioni Bando e Modulo: mail caivarese@caivarese.it o il sito www.caivarese.it

 

Pubblicato il 13 Gennaio 2026
