“Un secolo di meraviglie”: Luca Buzzi racconta le galassie al Centro Didattico di Tradate

Un secolo di scoperte, dal momento in cui Edwin Hubble cambiò per sempre la nostra percezione dell’Universo a oggi. Il Centro Didattico Scientifico di Tradate si prepara a celebrare i cento anni dalla scoperta della prima galassia esterna alla Via Lattea con una serata speciale dedicata all’astronomia. L’appuntamento, previsto per giovedì 15 gennaio, offrirà ai partecipanti un viaggio guidato tra le meraviglie del cosmo, unendo la narrazione scientifica all’osservazione diretta del cielo.

Il viaggio da Hubble ai giorni nostri

Era il 1924 quando l’astronomo Edwin Hubble identificò un sistema stellare oltre i confini della nostra galassia, aprendo di fatto l’era della moderna cosmologia. Per ripercorrere questo secolo di meraviglie, la serata sarà guidata da Luca Buzzi, esperto astronomo della Società Astronomica «G. Schiaparelli» di Varese. Attraverso immagini spettacolari e racconti di scienza, Buzzi illustrerà come lo sguardo dell’uomo sul cosmo si sia trasformato radicalmente in soli cent’anni.

Osservazione sotto le stelle

La serata non si limiterà alla teoria. Se le condizioni meteo lo permetteranno e il cielo sarà sereno, i presenti potranno partecipare a una sessione di osservazione astronomica. Grazie ai telescopi messi a disposizione dal centro, sarà possibile puntare gli occhi verso quegli oggetti celesti che, fino a un secolo fa, rappresentavano solo un’ipotesi scientifica e che oggi sono invece parte integrante della nostra conoscenza dell’infinito.

Il progetto CostellAzioni

L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa AstroNatura e fa parte del più ampio progetto «CostellAzioni», sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. L’obiettivo è quello di avvicinare i cittadini alla cultura scientifica attraverso eventi gratuiti e di alta qualità. Per approfondire i dettagli del progetto è possibile consultare il sito ufficiale: www.astronatura.it/progetti/dettaglio/30-costellazioni.

Informazioni e prenotazioni

L’evento avrà inizio alle ore 21.00 presso il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, situato in Via ai Ronchi 75 a Tradate. Sebbene la partecipazione sia gratuita, è obbligatoria la prenotazione online a causa della limitata disponibilità di posti. Gli interessati possono riservare il proprio ingresso visitando il link: www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/385-serata-astronomica—100-anni-di-galassie.