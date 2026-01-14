Un tedoforo mercallese accompagna la fiamma delle Olimpiadi di Milano Cortina verso Varese

C’è anche un cittadino di Mercallo tra i tedofori che in questi giorni stanno accompagnando in giro per l’Italia la fiamma simbolo delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta di Dario Sculati, che la mattina di mercoledì 14 gennaio ha raccolto la staffetta e ha accompagnato la fiaccola per un breve tratto di strada a Borgomanero.

Il mercallese Dario Sculati tedoforo a Borgomanero

La tappa alla quale ha partecipato Sculati è la numero 38. Il tragitto è cominciato nella pianura novarese. Da qui la fiamma ha toccato Borgomanero, per poi raggiungere Gozzano e dirigersi verso Varese dopo aver attraversato il Lago Maggiore a bordo del piroscafo Piemonte. Proprio nella città giardino è prevista la cerimonia di arrivo della fiaccola olimpica, che sarà possibile seguire in diretta su VareseNews.

Dario Sculati insieme a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan e tedoforo della 38esima tappa della fiamma olimpica

Dario Sculati è uno dei diecimila tedofori scelti per portare la fiamma olimpica dalla Grecia in ogni regione d’Italia, persone che per Sculati rappresentano un «simbolo di passione, talento, energia e rispetto. I miei personali valori che più mi hanno spinto ad affrontare questa esperienza si chiamano inclusione e fratellanza universale».