Un tour letterario in 21 tappe: al via il Festival del Libro del Sistema Busto-Ticino-Valle Olona
Inaugurazione il 3 febbraio a Gorla Maggiore con Gabriella Genisi. Ventuno incontri fino a novembre per valorizzare la rete delle biblioteche. Maffioli: «Occasione di promozione capillare della lettura»
Ventuno biblioteche, ventuno autori e un unico grande obiettivo: portare la letteratura nel cuore delle comunità. Torna la settima edizione del Festival del Libro del Sistema Bibliotecario Busto Ticino Valle Olona, la rassegna letteraria più estesa del territorio che, da febbraio a novembre, trasformerà le sale lettura in palcoscenici per le grandi firme della narrativa italiana.
Una rete che unisce il territorio
Il festival non è solo una rassegna di presentazioni, ma il simbolo di una collaborazione orizzontale che unisce piccoli e grandi comuni. «Si rinnova un appuntamento fortemente sentito – commenta Manuela Maffioli, Assessore alla Cultura di Busto Arsizio e Presidente del Sistema bibliotecario – che valorizza la preziosa rete di collaborazione tra le nostre biblioteche, unite per favorire l’incontro tra le persone all’insegna del valore della parola scritta».
Le fa eco il vicepresidente del Sistema, Davide Tarlazzi: «Le biblioteche si confermano luoghi vivi, capaci di generare dialogo e rafforzare il senso di appartenenza. È un investimento pubblico per costruire comunità».
Il programma: si parte con Gabriella Genisi
Il festival sarà diviso in due tranche (febbraio-maggio e settembre-novembre). Ad alzare il sipario sarà Gabriella Genisi, attesa martedì 3 febbraio alle 18.00 alla biblioteca di Gorla Maggiore per presentare “La specchia del diavolo”.
Ecco i primi appuntamenti della stagione (realizzati in collaborazione con la libreria Ubik di Busto):
3 Febbraio (Gorla Maggiore): Gabriella Genisi presenta “La specchia del diavolo” (ore 18.00).
4 Febbraio (Lonate Pozzolo): Alice Basso con “Ottanta domande di Atena Ferraris” (ore 18.00, Sala Polivalente).
7 Febbraio (Busto Arsizio): Nicoletta Verna presenta “L’inverno delle stelle” (ore 11.00, Sala Monaco).
11 Febbraio (Cassano Magnago): Andrea Vitali racconta “I rimedi del Dottor Aiace Debouché” (ore 18.00, Ex Chiesa San Giulio).
19 Febbraio (Cairate): L’attrice Serra Yilmaz presenta “Cara Istanbul” (ore 18.30, Auditorium).
24 Febbraio (Arsago Seprio): Valentina Mastroianni con “È stata tutta vita” (ore 18.00, Sala Polivalente).
Un calendario in divenire
Dopo questo intenso avvio di febbraio, il tour proseguirà tra marzo e maggio toccando gli altri centri del Sistema bibliotecario. Il calendario completo della prima parte è in via di definizione e sarà comunicato nelle prossime settimane.
Informazioni: Per dettagli e aggiornamenti è possibile scrivere a biblioteca.sistema@comune.bustoarsizio.va.it o consultare il sito del Comune di Busto Arsizio.
