Un treno di cioccolato da 55 metri a Palazzo Lombardia: caccia al Guinness dei Primati

Piazza Città di Lombardia si trasforma in una maxi-pasticceria a cielo aperto per un’impresa che punta a riscrivere la storia dei record. Domenica 25 e lunedì 26 gennaio, la piazza coperta più grande d’Europa ospiterà “The Winter Games Express”, un treno di cioccolato lungo ben 55 metri.

L’opera, che pesa complessivamente 23 quintali, è il frutto del lavoro di maestri pasticceri italiani e maltesi, affiancati dagli studenti delle scuole e dei centri di formazione professionale. L’obiettivo è dichiarato: entrare nel Guinness World Record come il treno di cioccolato più lungo del mondo.

Belvedere aperto: Milano vista dal 39° piano

In occasione dell’assemblaggio del treno, domenica 25 gennaio Palazzo Lombardia aprirà le porte del suo Belvedere al 39° piano. Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, i cittadini potranno salire gratuitamente per ammirare il panorama della città e osservare dall’alto le fasi cruciali della messa in opera del record.

“Una nuova opportunità per ammirare Milano e, contemporaneamente, assistere dal vivo in piazza all’incontro tra i grandi pastry chef e i giovani studenti”, ha commentato il presidente della Regione, Attilio Fontana.

La misurazione ufficiale e la solidarietà

Il momento della verità scoccherà lunedì 26 gennaio alle ore 12.00, quando avverrà la misurazione ufficiale alla presenza delle autorità regionali e del ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

L’iniziativa, inserita nelle “Olimpiadi per la Cultura”, non è solo una sfida tecnica ma anche un grande gesto di solidarietà. Durante l’evento verranno vendute speciali tavolette di cioccolato dedicate: il ricavato sosterrà l’Associazione Cure Palliative di Bergamo e lo St. Michael Hospice di Malta, due realtà impegnate nell’assistenza ai malati terminali.

I protagonisti

A guidare il progetto sono Andrea Bonati (Consorzio Pasticceri Bergamo) e Luigi Groli (Pasticceri Brescia), insieme a Pierre Fenech e al pastry chef Andrew Farrugia dell’Institute for Tourism Studies di Malta. Un ponte di cioccolato e solidarietà che unirà la Lombardia e il Mediterraneo nel segno dell’eccellenza gastronomica.