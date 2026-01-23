Un treno di cioccolato da 55 metri a Palazzo Lombardia: caccia al Guinness dei Primati
Domenica 25 e lunedì 26 gennaio a Milano l'impresa record: 23 quintali di dolcezza per il "Winter Games Express". Per l'occasione riapre al pubblico il Belvedere del 39° piano
Piazza Città di Lombardia si trasforma in una maxi-pasticceria a cielo aperto per un’impresa che punta a riscrivere la storia dei record. Domenica 25 e lunedì 26 gennaio, la piazza coperta più grande d’Europa ospiterà “The Winter Games Express”, un treno di cioccolato lungo ben 55 metri.
L’opera, che pesa complessivamente 23 quintali, è il frutto del lavoro di maestri pasticceri italiani e maltesi, affiancati dagli studenti delle scuole e dei centri di formazione professionale. L’obiettivo è dichiarato: entrare nel Guinness World Record come il treno di cioccolato più lungo del mondo.
Belvedere aperto: Milano vista dal 39° piano
In occasione dell’assemblaggio del treno, domenica 25 gennaio Palazzo Lombardia aprirà le porte del suo Belvedere al 39° piano. Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, i cittadini potranno salire gratuitamente per ammirare il panorama della città e osservare dall’alto le fasi cruciali della messa in opera del record.
“Una nuova opportunità per ammirare Milano e, contemporaneamente, assistere dal vivo in piazza all’incontro tra i grandi pastry chef e i giovani studenti”, ha commentato il presidente della Regione, Attilio Fontana.
La misurazione ufficiale e la solidarietà
Il momento della verità scoccherà lunedì 26 gennaio alle ore 12.00, quando avverrà la misurazione ufficiale alla presenza delle autorità regionali e del ministro del Turismo, Daniela Santanchè.
L’iniziativa, inserita nelle “Olimpiadi per la Cultura”, non è solo una sfida tecnica ma anche un grande gesto di solidarietà. Durante l’evento verranno vendute speciali tavolette di cioccolato dedicate: il ricavato sosterrà l’Associazione Cure Palliative di Bergamo e lo St. Michael Hospice di Malta, due realtà impegnate nell’assistenza ai malati terminali.
I protagonisti
A guidare il progetto sono Andrea Bonati (Consorzio Pasticceri Bergamo) e Luigi Groli (Pasticceri Brescia), insieme a Pierre Fenech e al pastry chef Andrew Farrugia dell’Institute for Tourism Studies di Malta. Un ponte di cioccolato e solidarietà che unirà la Lombardia e il Mediterraneo nel segno dell’eccellenza gastronomica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.