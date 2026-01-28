Una giornata speciale per la comunità di Bardello con Malgesso e Bregano, a parte “per chi non applaude”

La visita del Ministro Giancarlo Giorgetti nel Comune di Bardello con Malgesso e Bregano è alla base della polemica politica innescata dall’opposizione in consiglio.

In una nota a firma dei consiglieri della lista Insieme, viene criticato Il

“nuovo stile diplomatico che sta prendendo piede tra le mura del nostro Comune unificato: il “Galateo dell’Esclusione”.

La visita del Ministro accompagnato dal sindaco Giuseppe Iocca alle diverse opere in corso, finanziate grazie ai fondi ottenuti dal PNRR, ha indotto Monica Maestroni e il suo gruppo a criticare l’esclusione: «Pare che la memoria dell’Amministrazione sia diventata selettiva: un invito esteso a tutte le associazioni del paese, ma un curioso “vuoto di memoria” ha colpito l’invio delle notifiche ai rappresentanti eletti dei cittadini. Forse si temeva che la presenza della minoranza potesse rovinare il clima da “festa privata”? O forse, più semplicemente, la trasparenza è diventata un optional di lusso non previsto nel bilancio comunale».

La visita di Giorgetti al campo sportivo di Bardello, ai nuovi ambulatori nell’ex municipio di Bardello , alla biblioteca comunale, e al cantiere di allargamento della strada tra Malgesso e Bregano, è stata giudicata con enfasi dal sindaco Iocca che si è detto “ orgoglioso di questa visita e delle parole di stima rivolte all’operato della nostra Amministrazione comunale»

Di diverso avviso invece i consiglieri di opposizione che ricordano anche i punti critici dell’attuale gestione: « La visita ministeriale è stata solo la ciliegina su una torta decisamente indigesta cucinata lo scorso 12 dicembre. Mentre il Ministro passeggiava tra i corridoi, in Consiglio andava in scena il festival del “No” . L’Amministrazione ha infatti bocciato in blocco i tre emendamenti presentati da “Insieme” , proposte che non erano certo voli pindarici, ma risposte concrete ai bisogni del territorio:

– Scuolabus fantasma: È stata respinta l’istituzione di un servizio di trasporto per collegare Malgesso e Bregano alle scuole di Bardello. Un investimento di 25.000 euro che sarebbe stato coperto riducendo l’aumento delle spese per il personale, ma a quanto pare per questa Giunta è meglio avere uffici più “larghi” che studenti più agevolati negli spostamenti.

– Tasse al massimo: Niente da fare per la riduzione dell’aliquota IRPEF. La proposta di abbassare il carico fiscale sui cittadini è stata rispedita al mittente. La copertura era stata individuata nei trasferimenti non obbligatori ad enti e associazioni, ma evidentemente la pressione fiscale ai massimi è un vessillo a cui la maggioranza non vuole rinunciare.

– Scuole dell’infanzia a bocca asciutta: Bocciato anche l’incremento di 30.000 euro per le scuole dell’infanzia del territorio. Nonostante il Comune non gestisca direttamente il servizio, si è preferito non potenziare il contributo, mantenendo i fondi sulla manutenzione ordinaria del patrimonio anziché investire nell’educazione dei più piccoli.

Insomma, tra Ministri “segreti” e porte sbarrate in Aula, il messaggio dell’Amministrazione è chiaro: chi non applaude è invitato a restare fuori dalla porta».

I punti critici rimarcati dall’opposizione avevano dato vita a un confronto vivace in consiglio comunale lo scorso 15 dicembre.

Dalla visita del Ministro, invece, nessuna notizia è uscita circa le richieste di contributi che il Comune rivendica dallo Stato e per i quali l’amministrazione ha dato mandato a un avvocato perfar valere le ragioni proprio a Roma.