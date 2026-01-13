Una missione lunga trent’anni per i rospi di Sesto Calende e Golasecca

Da quasi trent’anni le strade di Sesto Calende e Golasecca vedono entrare in azione i volontari dell’associazione Tutela anfibi basso Verbano, impegnati a proteggere i rospi durante le delicate fasi della migrazione.

Un lavoro tanto silenzioso quanto costante che anche quest’anno illustrerà il frutto dell’impegno di tanti volontari venerdì 16 gennaio alle 21 presso la sala consiliare di Sesto Calende, per una serata pubblica di sensibilizzazione. L’iniziativa, sostenuta dalla Città di Sesto Calende, dal Comune di Golasecca, dal Parco del Ticino e dalla Riserva Mab Unesco Ticino Val Grande Verbano, punta a spiegare come ogni cittadino possa contribuire alla tutela di questi animali, anello fondamentale degli ecosistemi locali.

Al centro dell’incontro ci saranno i risultati di un’indagine approfondita sul fenomeno dei roadkill, gli investimenti stradali, condotta lungo il Ticino. Lo studio ha coinvolto attivamente le guardie ecologiche volontarie nel corso del 2025 e servirà come base per nuovi progetti di conservazione. «Da questo studio raccogliamo informazioni preziose che consentiranno agli enti di mettere in campo azioni di conservazione delle popolazioni di rospi e rane del territorio» commenta il presidente dell’associazione, Milo Manica. «Ringraziamo il Comune di Sesto Calende e il Parco con cui da anni collaboriamo e grazie ai quali stiamo progettando degli interventi da proporre nell’ambito di un bando regionale dedicato alla fauna».

L’appuntamento prevede anche l’intervento di Cristina Movalli, del Parco Nazionale Val Grande, per illustrare l’importanza della Riserva Mab, supportata dalle immagini di un cortometraggio di Marco Tessaro. Lorenzo Laddaga chiuderà la serata spiegando le caratteristiche ecologiche degli anfibi e il modo corretto in cui i volontari intervengono nei salvataggi. A

l termine della presentazione sarà possibile sostenere il progetto iscrivendosi all’associazione con una quota di 25 euro. Saranno inoltre forniti i dettagli logistici per partecipare alla posa delle barriere protettive, operazione già fissata per il 24 gennaio in località Lentate.