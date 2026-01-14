Varese News

Una serata con il fotografo naturalista Luca Eberle, ospite di Agorà Saronno

L'appuntamento è per lunedì 26 gennaio alle 21. Eberle, naturalista e fotografo della conservazione, accompagnerà il pubblico in un viaggio visivo e narrativo che parte dalle foreste pluviali del Costa Rica, attraversa India e Cambogia

Sarà una serata dedicata alla bellezza della natura e all’impegno di chi lavora ogni giorno per proteggerla, quella in programma a Saronno lunedì 26 gennaio alle 21, negli spazi della Fondazione Casa di Marta (in via Petrarca 1, angolo via Piave). Protagonista dell’incontro sarà Luca Eberle, naturalista e fotografo della conservazione, ospite del Gruppo Fotografico Agorà Saronno.

Un viaggio fotografico tra foreste tropicali e habitat mediterranei

Attraverso le sue splendide fotografie, Eberle accompagnerà il pubblico in un viaggio visivo e narrativo che parte dalle foreste pluviali del Costa Rica, attraversa India e Cambogia, per poi tornare nei paesaggi mediterranei italiani. Un itinerario che racconta storie di fauna selvatica e di persone straordinarie che si impegnano quotidianamente per tutelarla.

In anteprima il libro “Naumanni, una storia di uomini e falchi”

Durante la serata verrà presentato il suo nuovo libro, “Naumanni, una storia di uomini e falchi”, frutto di un lungo lavoro sul territorio italiano. Il volume esplora la relazione tra uomo e natura, raccontando esperienze di conservazione attraverso la fotografia, con un focus particolare sul falco grillaio e gli ambienti in cui vive.

Chi è Luca Eberle

Classe 1990, Luca Eberle è un fotografo della conservazione e divulgatore ambientale. Il suo lavoro si concentra sul racconto visivo di progetti scientifici e di conservazione in ambienti tropicali e mediterranei. I suoi reportage sono spesso affiancati da conferenze e attività educative in collaborazione con enti, parchi, scuole e università. Dal 2024 è membro associato della Lega Internazionale dei Fotografi della Conservazione (iLCP).

Pubblicato il 14 Gennaio 2026
