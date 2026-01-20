“Uniti come un equipaggio, mai soli contro il bullismo”: torna il concorso della Lega Navale Italiana
L'evento è dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado: ammessi elaborati sottoforma di testo, immagini e multimediali
La Lega Navale Italiana – Sezione di Varese lancia un concorso per le scuole secondarie di primo grado, per educare al rispetto e alla sicurezza online dal titolo “Uniti come un equipaggio, mai soli contro il bullismo”. A seguire, l’intestazione riporta la frase “Navigare insieme nel mare digitale: rispetto, collaborazione e sicurezza online”.
L’iniziativa si ispira ai principi della Carta dei Valori della Lega Navale Italiana, che promuove il rispetto della persona, dell’ambiente e delle regole della convivenza civile, declinandoli nel contesto attuale della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e dell’uso consapevole delle tecnologie digitali.
Agli studenti viene chiesto di realizzare una Carta dei Valori o una Netiquette, immaginata come una bussola per orientarsi nel “mare digitale”, basata sugli stessi valori che regolano la vita di bordo: rispetto reciproco, collaborazione, inclusione e sicurezza.
Gli elaborati possono essere confezionati in diversi formati: il concorso è infatti suddiviso nelle seguenti categorie.
Testi: racconti, poesie o saggi brevi (massimo 4.500 caratteri);
Arte: fotografie, disegni o fumetti, accompagnati da una didascalia (massimo 500 caratteri);
Multimediale: video (durata massima 3 minuti), grafiche digitali o infografiche.
Gli elaborati, corredati dalle relative liberatorie, dovranno pervenire entro e non oltre il 4 aprile 2026, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.
Il concorso rappresenta un’occasione per stimolare nei ragazzi una riflessione profonda sul legame tra rispetto dell’altro, tutela dell’ambiente e responsabilità digitale, valorizzando il mare come luogo simbolico di educazione civica e crescita personale.
Il bando completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Lega Navale Italiana – Sezione di Varese (QUI il link)
Foto
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.