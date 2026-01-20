Varese News

Varese Laghi

“Uniti come un equipaggio, mai soli contro il bullismo”: torna il concorso della Lega Navale Italiana

L'evento è dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado: ammessi elaborati sottoforma di testo, immagini e multimediali

Quarta edizione del Concorso della Lega Navale Italiana di Varese “Uniti come un equipaggio, mai soli contro il bullismo”

La Lega Navale Italiana – Sezione di Varese lancia un concorso per le scuole secondarie di primo grado, per educare al rispetto e alla sicurezza online dal titolo “Uniti come un equipaggio, mai soli contro il bullismo”. A seguire, l’intestazione riporta la frase “Navigare insieme nel mare digitale: rispetto, collaborazione e sicurezza online”.

L’iniziativa si ispira ai principi della Carta dei Valori della Lega Navale Italiana, che promuove il rispetto della persona, dell’ambiente e delle regole della convivenza civile, declinandoli nel contesto attuale della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e dell’uso consapevole delle tecnologie digitali.

Agli studenti viene chiesto di realizzare una Carta dei Valori o una Netiquette, immaginata come una bussola per orientarsi nel “mare digitale”, basata sugli stessi valori che regolano la vita di bordo: rispetto reciproco, collaborazione, inclusione e sicurezza.

Gli elaborati possono essere confezionati in diversi formati: il concorso è infatti suddiviso nelle seguenti categorie.
Testi: racconti, poesie o saggi brevi (massimo 4.500 caratteri);
Arte: fotografie, disegni o fumetti, accompagnati da una didascalia (massimo 500 caratteri);
Multimediale: video (durata massima 3 minuti), grafiche digitali o infografiche.

Gli elaborati, corredati dalle relative liberatorie, dovranno pervenire entro e non oltre il 4 aprile 2026, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.
Il concorso rappresenta un’occasione per stimolare nei ragazzi una riflessione profonda sul legame tra rispetto dell’altro, tutela dell’ambiente e responsabilità digitale, valorizzando il mare come luogo simbolico di educazione civica e crescita personale.

Il bando completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Lega Navale Italiana – Sezione di Varese (QUI il link)

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 20 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Foto

“Uniti come un equipaggio, mai soli contro il bullismo”: torna il concorso della Lega Navale Italiana 3 di 4

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.