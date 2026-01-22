Uno studio dell’ASST Valle Olona fa scuola: i cateteri venosi centrali sono sicuri anche nei pazienti a rischio emorragico

La medicina italiana conquista un nuovo riconoscimento internazionale grazie a una ricerca pubblicata su TH Open, una delle riviste più autorevoli in ambito di trombosi ed emostasi. Lo studio, firmato da un gruppo di ricercatori italiani e coordinato dal dottor Nicola Mumoli – Direttore della Medicina Interna a indirizzo cardiologico dell’ASST Valle Olona – affronta un tema cruciale nella pratica ospedaliera: il rischio di sanguinamento durante il posizionamento dei cateteri venosi centrali nei pazienti adulti ad alto rischio emorragico.

Una procedura necessaria ma temuta

Il posizionamento del catetere venoso centrale è una procedura indispensabile per la gestione di pazienti critici, oncologici ed ematologici. Tuttavia, nei pazienti con disturbi della coagulazione o piastrinopenia, è spesso considerata rischiosa, tanto da generare comportamenti clinici difformi e prudenziali, non sempre giustificati da dati oggettivi.

Lo studio coordinato dal dottor Mumoli – una revisione sistematica con meta-analisi che ha coinvolto oltre 7.600 pazienti e quasi 9.000 procedure – fornisce una risposta chiara: il posizionamento del catetere è generalmente sicuro anche nei pazienti fragili, a condizione che venga eseguito con tecniche moderne, in particolare con guida ecografica, e seguendo un approccio personalizzato.

Ecografia e valutazione clinica più efficaci dei soli esami di laboratorio

Uno degli elementi più innovativi della ricerca riguarda il ruolo degli esami di laboratorio tradizionalmente utilizzati per valutare il rischio emorragico. Secondo lo studio, questi parametri non sono sufficienti da soli per prevedere un reale rischio di sanguinamento. Al contrario, un approccio clinico più articolato e basato anche su tecnologie come l’ecografia e strumenti avanzati di valutazione emostatica, consente di ridurre le complicanze e di evitare trasfusioni inutili.

Un messaggio di grande importanza per la sicurezza dei pazienti, ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario.

Un risultato che rafforza la sanità pubblica

Il valore dello studio va ben oltre la pubblicazione scientifica. Offre infatti indicazioni pratiche concrete per migliorare la qualità delle cure, ridurre la variabilità clinica e ottimizzare le risorse. Si tratta di un esempio virtuoso di ricerca applicata che nasce all’interno del Servizio Sanitario Nazionale e dimostra come rigore scientifico e attenzione alla pratica quotidiana possano convivere, generando risultati di impatto reale.

«Questo lavoro – sottolineano dall’ASST Valle Olona – è la dimostrazione che una ricerca guidata da competenza e visione clinica può tradursi in benefici concreti per i pazienti e contribuire al prestigio della medicina italiana a livello internazionale».