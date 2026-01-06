UYBA, apre la prevendita per il “Gran Finale” alla e-work arena: tre sfide decisive per la stagione
Da giovedì 8 gennaio via alla vendita dei biglietti per le ultime tre gare casalinghe di regular season: un trittico ad alta intensità che può pesare sulla classifica e sull’accesso alla fase finale del campionato
In attesa della sfida di domenica contro la Savino del Bene Scandicci, per la Eurotek Laica Busto Arsizio scatta già il conto alla rovescia verso il “Gran Finale” della regular season. Giovedì 8 gennaio aprono infatti le prevendite per le ultime tre gare casalinghe alla e-work arena, un vero e proprio trittico da vivere tutto d’un fiato.
Tre partite che possono indirizzare in modo decisivo la corsa in classifica delle farfalle: due scontri diretti fondamentali e un big-match attesissimo, destinato a catalizzare l’attenzione di tutto il movimento.
Il calendario delle ultime tre gare interne
Martedì 20 gennaio – ore 20.30
UYBA – Monviso
Domenica 8 febbraio – ore 17.00
UYBA – Firenze
Sabato 14 febbraio – ore 20.30
UYBA – Numia Vero Volley Milano
Proprio la sfida con Milano rappresenta il clou del programma: il confronto con la formazione guidata in campo da Paola Egonu è uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione. Intanto è già attiva anche la prevendita per la gara di domenica alle 17 contro Scandicci: il parterre risulta già completamente esaurito, segnale di un entusiasmo crescente attorno alla squadra bustocca.
Biglietti e promozioni
I biglietti saranno disponibili da giovedì alle ore 10 sul sito ufficiale e in tutti i punti vendita VivaTicket.
Sono inoltre previste promo dedicate alle società sportive per tutte le partite. È attivo un servizio di prenotazione riservata (settore Curva ADF) fino a 48 ore prima della gara, scrivendo a: tickets@volleybusto.com
Tariffe dedicate:
Atleti: fino a 20 biglietti omaggio, ulteriori a pagamento
Under 12: ingresso gratuito
Accompagnatori: 15 euro (20 euro per la gara con Milano)
