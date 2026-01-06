Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

UYBA, apre la prevendita per il “Gran Finale” alla e-work arena: tre sfide decisive per la stagione

Da giovedì 8 gennaio via alla vendita dei biglietti per le ultime tre gare casalinghe di regular season: un trittico ad alta intensità che può pesare sulla classifica e sull’accesso alla fase finale del campionato

Generico 05 Jan 2026

In attesa della sfida di domenica contro la Savino del Bene Scandicci, per la Eurotek Laica Busto Arsizio scatta già il conto alla rovescia verso il “Gran Finale” della regular season. Giovedì 8 gennaio aprono infatti le prevendite per le ultime tre gare casalinghe alla e-work arena, un vero e proprio trittico da vivere tutto d’un fiato.

Tre partite che possono indirizzare in modo decisivo la corsa in classifica delle farfalle: due scontri diretti fondamentali e un big-match attesissimo, destinato a catalizzare l’attenzione di tutto il movimento.

Il calendario delle ultime tre gare interne

Martedì 20 gennaio – ore 20.30
UYBA – Monviso

Domenica 8 febbraio – ore 17.00
UYBA – Firenze

Sabato 14 febbraio – ore 20.30
UYBA – Numia Vero Volley Milano

Proprio la sfida con Milano rappresenta il clou del programma: il confronto con la formazione guidata in campo da Paola Egonu è uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione. Intanto è già attiva anche la prevendita per la gara di domenica alle 17 contro Scandicci: il parterre risulta già completamente esaurito, segnale di un entusiasmo crescente attorno alla squadra bustocca.

Biglietti e promozioni

I biglietti saranno disponibili da giovedì alle ore 10 sul sito ufficiale e in tutti i punti vendita VivaTicket.

Sono inoltre previste promo dedicate alle società sportive per tutte le partite. È attivo un servizio di prenotazione riservata (settore Curva ADF) fino a 48 ore prima della gara, scrivendo a: tickets@volleybusto.com

Tariffe dedicate:

Atleti: fino a 20 biglietti omaggio, ulteriori a pagamento

Under 12: ingresso gratuito

Accompagnatori: 15 euro (20 euro per la gara con Milano)

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.