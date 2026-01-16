Uyba, serve una scossa: a Macerata per rompere la striscia negativa

Cinque partite senza vittorie, tra campionato e Coppa Italia. Inizia a preoccupare la serie negativa della Eurotek Laica, al netto di alcune partite obiettivamente complicate, scivolata al di fuori della zona playoff che aveva meritatamente guadagnato al termine del girone di andata. Per questo la partita di sabato 17 (ore 20,30) a Macerata rappresenta un’occasione che la squadra di Barbolini deve sfruttare, per muoversi e per allontanare in via definitiva la parte bassissima della graduatoria.

La Uyba ha dato nel frattempo il benvenuto all’americana Carter Booth che potrebbe esordire al palasport Fontescodella, magari in corso d’opera permettendo all’accoppiata Torcolacci-Eckl di tirare il fiato. E dando maggiore freschezza a una squadra che nelle ultime uscite è apparsa meno brillante rispetto ai mesi precedenti. (foto in alto: Valeria Battista, ex di turno)

Macerata sulla carta è avversaria alla portata delle biancorosse a patto di evitare qualsiasi sottovalutazione: la classifica dice che la Cbf Balducci ha un punto in più rispetto a Busto (21 contro 20) mentre il campionato racconta di un cammino di buon livello per una formazione neopromossa, partita con l’obiettivo salvezza. Una “lotta” da cui Macerata si è ulteriormente allontanata con il successo esterno (3-2) su San Giovanni in Marignano. E a fare da monito c’è anche la partita di andata quando la ex Bonelli e compagne si imposero 3-1 in viale Gabardi. Fermare l’accoppiata Decortes-Kokkonen è uno dei primi obiettivi per Barbolini.

«Siamo tornate in palestra martedì con molta determinazione, per correggere gli errori che hanno caratterizzato la partita contro Scandicci – racconta il libero Federica Pelloni – l’arrivo di Carter Booth è stato molto positivo: è una ragazza molto disponibile e ci sta dando una grande mano. La partita contro Macerata sarà tosta: all’andata ci ha dato grande filo da torcere, sta facendo un grande campionato ed ha un muro difesa importante: dovremo avere molta pazienza. Dal canto nostro noi abbiamo voglia di tornare a fare punti, a vincere e faremo di tutto per riuscirci. Non sarà semplice ma ci proveremo».

Cbf Balducci Hr Macerata – Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio

Macerata: 1 Bresciani, 3 Batte, 4 Sismondi, 5 Kokkonen, 6 Kockarevic, 7 Bonelli, 8 Mazzon, 9 Piomboni, 10 Ornoch, 14 Caforio (L), 15 Crawford, 17 Decortes. All. Lionetti.

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra, 52 Booth. All. Barbolini.

Programma: Cbf Balducci Hr Macerata – Eurotek Laica Uyba; Wash4green Monviso Volley – Numia Vero Volley Milano; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Il Bisonte Firenze; Honda Cuneo Granda Volley – Omag-Mt San Giovanni In M.No; Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Bergamo

Classifica: Conegliano 51; Scandicci 49; Milano 43; Chieri 41; Novara 39; Vallefoglia 34; Bergamo 22; Firenze, Macerata 21; Cuneo, BUSTO ARSIZIO 20; Monviso 15; Perugia 12; San Giovanni in M.No 11.