Va’ dove ti portano i piedi: il cammino come atto di ascolto
Lunedì 26 gennaio Andrea Vismara arriva a Materia per raccontare Va’ dove ti portano i piedi: cinque cammini italiani vissuti attraverso i sensi, tra fatica, paesaggi marginali e incontri inattesi. Un invito a rallentare e percepire
In Va’ dove ti portano i piedi, Andrea Vismara intreccia racconto di viaggio, memoir e riflessione sensoriale in un libro che non è soltanto una narrazione di cammini, ma una vera e propria esplorazione del rapporto tra corpo, paesaggio ed emozioni.
Pubblicato da Ediciclo, il libro attraversa cinque itinerari italiani – dalla Via degli Abati al Cammino del Salento – ma rifiuta deliberatamente la struttura della guida. Qui non contano le tappe né i chilometri, bensì ciò che accade dentro il camminatore: la paura che affiora di notte, la fatica che diventa alleata, la solitudine che smette di essere mancanza e si trasforma in spazio abitabile.
La scelta più originale di Vismara è quella di affidare ogni cammino a un senso: olfatto, udito, tatto, vista, gusto. Il passo diventa così uno strumento di percezione, e il cammino un’esperienza totale, fisica e mentale. L’Appennino, i borghi spopolati, le strade dimenticate non sono mai semplici sfondi, ma interlocutori vivi, capaci di dialogare con chi li attraversa lentamente.
Lo stile è diretto, ironico, a tratti spiazzante. Vismara alterna riferimenti colti (Pasolini, Leopardi, Calvino) a episodi minimi di umanità: una borraccia riempita per caso, una cena condivisa, un cane che decide di accompagnarti per chilometri. È proprio in questi dettagli che il libro trova la sua forza: raccontare il cammino come pratica di relazione, con i luoghi e con le persone che li abitano o li hanno abitati.
Non c’è retorica eroica né spiritualismo di maniera. Il cammino non salva, non risolve, ma mette a nudo. E in questo sta la sua verità. Come emerge chiaramente anche nel dialogo con il pubblico, Va’ dove ti portano i piedi parla a chi cammina, ma soprattutto a chi sente il bisogno di rallentare, di riconnettersi ai propri sensi, di attraversare – fisicamente e simbolicamente – territori marginali.
In vista dell’incontro di lunedì 26 gennaio a Materia, questo libro si presta perfettamente a essere discusso come atto culturale e politico della lentezza: un invito a rimettere il corpo al centro dell’esperienza, a guardare l’Italia minore non come periferia ma come archivio vivo di storie, memorie e possibilità.
