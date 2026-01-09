Valditara presenta il libro “La rivoluzione del buon senso” a Villa Recalcati

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, torna a Varese per presentare il suo nuovo libro “La rivoluzione del buon senso – Per un Paese normale”, edito da Guerini.

L’appuntamento è per sabato 10 gennaio alle ore 16.30, a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, in un incontro dedicato al confronto culturale e politico sui grandi temi dell’attualità.

«È un onore ricevere nuovamente un importante ministro del Governo – dichiara il Segretario della Lega Varese Marco Bordonaro, che modererà l’incontro – con il quale si può essere o meno d’accordo, ma al quale nessuno può negare il coraggio delle scelte e la determinazione nel portare la visione della Lega e la propria prospettiva in un ambito tanto difficile e delicato come quello della scuola e della cultura. Sarà certamente un appuntamento interessante e significativo per comprendere non solo la direzione verso cui si sta muovendo il mondo dell’istruzione, fondamentale per il futuro della nostra società, ma anche l’orientamento complessivo del Governo e del Paese».

All’incontro interverranno anche l’Europarlamentare Isabella Tovaglieri e il Consigliere Regionale Emanuele Monti.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.