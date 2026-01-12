Vandalizzata a Roma la stele degli eroi varesini: sdegno al Gianicolo

Un “vile atto vandalico” ha colpito il cuore della memoria risorgimentale varesina nella Capitale. Al Gianicolo, lungo il celebre Viale alla Memoria, è stata pesantemente danneggiata la stele che ricorda il sacrificio degli eroici varesini Francesco Daverio, Enrico Dandolo ed Emilio Morosini, caduti nel 1849 per la difesa della Repubblica Romana.

A segnalare lo scempio è stato un cittadino romano, Gilberto Maracci, che ha immediatamente allertato l’associazione “Varese per l’Italia XXVI Maggio 1859”, custode del legame storico tra la Città Giardino e le gesta garibaldine.

Un monumento simbolo del legame Varese-Roma

L’opera era stata inaugurata nel 2012 proprio su iniziativa del sodalizio varesino, in una cerimonia che vide la partecipazione delle massime autorità di entrambe le città. Da allora, la stele rappresenta un punto di riferimento per chiunque voglia onorare il contributo dei “bosini” all’Unità d’Italia.

La corsa contro il tempo per il restauro

L’accaduto ha suscitato profonda amarezza tra i soci dell’associazione. Il presidente Luigi Barion, dicendosi “esterrefatto” per il gesto, si è già messo in moto per coordinare i lavori di ripristino della pietra marmorea.

L’obiettivo è chiaro: la stele deve tornare al suo splendore originario prima del 9 febbraio, data dell’anniversario della Repubblica Romana. Anche quest’anno, infatti, una delegazione varesina scenderà a Roma per la tradizionale cerimonia commemorativa. “Non permetteremo che l’incuria o il vandalismo oscurino il sacrificio dei nostri concittadini immolatisi per la Patria”, fanno sapere dal sodalizio.