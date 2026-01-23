Varese alle Olimpiadi: a “La Materia del Giorno” si parla dei Giochi con Matteo Cesarini

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono alle porte: venerdì 6 febbraio, allo stadio di San Siro, andrà in scena la tradizionale e spettacolare cerimonia di apertura dei XXV Giochi invernali che dureranno sino a domenica 22 e saranno seguiti a stretto giro di posta dalle XIV Paralimpiadi in programma tra il 6 e il 15 marzo.

Galleria fotografica La fiamma olimpica illumina i Giardini Estensi 4 di 22

Un appuntamento attesissimo, sia sul lato sportivo sia – ovviamente – su quello dell’indotto economico, sociale e turistico che avrà ricadute su tutta l’Italia e in particolare nelle tre regioni (Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto) coinvolte dalle gare. Questo vale, ovviamente, anche per il Varesotto: l’aeroporto di Malpensa sarà la principale “porta d’accesso” per i Giochi per chi arriva dall’estero mentre Varese stessa sarà il centro di allenamento per le nazionali del Giappone (pattinaggio artistico) e del Canada (para ice hockey, l’hockey su ghiaccio per atleti con disabilità) grazie al palaghiaccio Acinque Ice Arena.

Per questa ragione, negli anni scorsi, è stato attivato il progetto chiamato “Varese Sport Commission for the Winter Games” che ha radunato Camera di Commercio, Provincia e Comune allo scopo di preparare il terreno per le Olimpiadi sia con l’organizzazione di eventi sportivi sia con la creazione di rapporti con le delegazioni che prenderanno casa a Varese nelle prossime settimane.

Per raccontare nel dettaglio come Varese e la sua provincia saranno coinvolte nei Giochi, VareseNews ha programmato una puntata de “La Materia del Giorno” nella quale sarà ospite Matteo Cesarini, project manager della Sport Commission “olimpica”. Venerdì 23 gennaio alle 16, Cesarini sarà intervistato in diretta video da Damiano Franzetti, responsabile del canale sportivo di VareseNews.

Ricordiamo inoltre che in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, venerdì 6 febbraio, lo spazio “Materia” di Castronno ospiterà una serata speciale con la proiezione della cerimonia e gli interventi di alcuni personaggi legati al mondo degli sport invernali. Chi vuole partecipare può prenotare il proprio posto CLICCANDO QUI.