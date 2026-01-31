Varese News

Varese, arte e parole contro la violenza: alla Sala Veratti l’evento e mostra di Chiara Ceddia

L’iniziativa è promossa da Associazione Nazionale Carabinieri Varese e Benvenuti in Condominio, in collaborazione con il centro antiviolenza InRete

sala veratti varese

Dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026, la Sala Veratti di Varese ospita una mostra d’arte e un incontro letterario dal forte valore simbolico e sociale. L’evento, intitolato “Se potremo impedire a un cuore di spezzarsi”, unisce immagini, parole e testimonianze per dare voce a storie di fragilità, coraggio e rinascita.

Mostra e presentazione del libro di Chiara Ceddia

Promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese e dal progetto Benvenuti in Condominio, la rassegna vede protagonista l’autrice Chiara Ceddia, che sarà presente mercoledì 31 gennaio alle ore 16 per la presentazione del suo libro e un incontro con il pubblico. La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle 15.00 alle 18.30.

Un evento contro l’indifferenza

L’iniziativa nasce in collaborazione con il centro antiviolenza InRete della cooperativa sociale Mirafiori, e con il patrocinio del Comune di Varese. L’obiettivo è chiaro: creare uno spazio in cui fermarsi, ascoltare e non voltarsi dall’altra parte di fronte a storie che raccontano esperienze complesse ma anche possibilità di riscatto.

Arte e cultura per sensibilizzare

Attraverso l’arte e la scrittura, l’evento propone un percorso emozionale e riflessivo, coinvolgendo il pubblico in una narrazione che mette al centro la persona e il suo valore, anche e soprattutto nei momenti di maggiore vulnerabilità.

Pubblicato il 31 Gennaio 2026
