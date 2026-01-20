Varese Corsi riparte con 510 proposte: «Un servizio con pochi eguali in Italia»

Varese Corsi riparte da quota 500, anzi 510. Tanti sono, infatti, i corsi previsti per il 2026 e contenuti nel catalogo – già disponibile online CLICCANDO QUI – presentato nella mattinata di martedì 20 gennaio nella sede cittadina della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, uno dei partner del Comune sull’intero progetto, promosso insieme a Yop Comunicazione.

Galleria fotografica La presentazione di Varese Corsi 4 di 6

Il catalogo si articola in 16 categorie «costruite per accompagnare persone di ogni età in un percorso di crescita personale, apprendimento e scoperta». Accanto alle discipline più amate debutta un ricco ventaglio di nuovi corsi, che arricchiscono ulteriormente il programma. E anche a livello di corpo docente, Varese Corsi propone grandi numeri: saranno infatti ben 132 gli insegnanti coinvolti con le proprie competenze. Le attività, inoltre, si svolgeranno in 39 sedi diverse, grazie anche alla collaborazione con molti partner tra cui spicca Materia, la sede di VareseNews a Castronno dove sono previsti ben 14 laboratori (QUI il link all’articolo).

A livello di costi, l’organizzazione ha confermato una riduzione del 15% per studenti, over 70, disoccupati, persone con invalidità civile (dal 45%) o invalidità sul lavoro (oltre il 33%). Per iscriversi si può utilizzare il sito ufficiale oppure recarsi di persona in segreteria nella sede in Piazza Motta 4, Varese.

La presentazione è servita a ribadire come Varese Corsi sia ormai un punto di riferimento per la città, rafforzandone la sua capacità di fare rete. «È un servizio quarantennale – ha sottolineato Enzo La Forgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese – che ha pochi esempi analoghi in Italia. La lunga durata è la prova di un affetto da parte della città. È diventato il tessuto connettivo di questa comunità, capace di creare relazioni, di unire persone e realtà diverse, ed è questa la sua vera forza».

Una vera tradizione che unisce tutte le generazioni. «L’opuscolo di Varese Corsi – afferma Roberto Gentilomo, responsabile area mercato di BCC – è un compagno che ogni varesino aspetta: lo si sfoglia in famiglia, si sceglie insieme, e ogni anno è un momento di aggregazione. Ci rispecchiamo molto in questo progetto, perché entra davvero nelle case, nei ritmi, nei desideri delle persone del nostro territorio». Notevoli i numeri dell’edizione 2025: nel corso dell’anno sono state 10.675 le iscrizioni, un dato che restituisce la forte partecipazione e l’interesse della comunità per le proposte formative dedicate a cultura, sport e natura.