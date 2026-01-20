Varese News

Varese, il programma per il Giorno della Memoria: tra istituzioni, musica e pietre d’inciampo

Presentato il calendario delle celebrazioni coordinate dalla Prefettura. Cerimonia solenne il 27 gennaio al Salone Estense con la consegna delle Medaglie d’Onore e la partecipazione delle scuole

A Varese ile celebrazioni del giorno della memoria 2024

Una settimana di appuntamenti per non dimenticare. Il Comune di Varese, in collaborazione con la Prefettura, la Provincia, la Regione e le associazioni del territorio, ha definito il programma per il Giorno della Memoria 2026. Un percorso che unisce la solennità delle celebrazioni ufficiali a momenti di approfondimento storico e artistico rivolti a tutta la cittadinanza.

Martedì 27 gennaio: la cerimonia solenne

Il fulcro della manifestazione si terrà martedì 27 gennaio alle ore 09:30 presso il Salone Estense di via Sacco. La mattinata si aprirà con i saluti delle massime autorità, tra cui il Prefetto Pasquariello, il Presidente della Regione Fontana, il Presidente della Provincia Magrini e il Sindaco Galimberti, insieme ai rappresentanti dell’Università dell’Insubria e dell’Ufficio Scolastico.

Due i momenti centrali della mattinata: la consegna delle Medaglie d’Onore, cerimonia dedicata ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti; Pietre di Inciampo: la Presidente dell’ANPI Provinciale, Dott.ssa E. De Tomasi, presenterà le nuove installazioni alla presenza dei Sindaci di Gavirate e Taino.

L’evento vedrà anche l’importante contributo degli studenti della scuola secondaria “G. Bertacchi” di Busto Arsizio e la partecipazione delle delegazioni scolastiche di Cavaria, Cuveglio e Varese. La Prof.ssa P. Biavaschi terrà inoltre un intervento dal titolo “La femminilità negata”.

Gli eventi correlati

Il calendario della memoria si arricchisce di altri tre appuntamenti significativi:

Sabato 24 gennaio (ore 20:30, Salone Estense): Concerto per la Pace del Trio Aktè, un momento di raccoglimento attraverso il linguaggio universale della musica.

Domenica 25 gennaio (ore 18:00, Sala Montanari): Proiezione del documentario “Gli ultimi giorni” di James Moll, prodotto da Steven Spielberg per la Shoah Foundation.

Venerdì 30 gennaio (ore 09:00, Aula Magna Collegio Cattaneo): Giornata di approfondimento con storici e autori, tra cui Liliana Picciotto e Antonino Salerno, in collaborazione con la Fondazione CDEC di Milano.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 20 Gennaio 2026
