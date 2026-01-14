Varese ospita il convegno nazionale sulla Senologia: focus su cure e innovazione
Il convegno “Senonetwork 9.0” si svolgerà all’Una Hotels con la partecipazione di medici, associazioni e istituzioni da tutta Italia
Il 23 gennaio a Varese si terrà il convegno nazionale “Senonetwork – Incontro dei Centri di Senologia 9.0”, un’occasione di confronto tra esperti da tutta Italia sui temi della prevenzione, diagnosi e cura del tumore mammario.
L’incontro si svolgerà all’Una Hotels e sarà coordinato da Francesca Rovera, presidente della Scuola di Medicina dell’Università dell’Insubria e responsabile della Breast Unit di Asst Sette Laghi, e da Mario Taffurelli, presidente di Senonetwork.
Organizzato con il patrocinio di Università dell’Insubria, Regione Lombardia e Asst Sette Laghi, l’evento riunirà medici e professionisti sanitari da tutta Italia. Tra i temi in programma ci saranno l’evoluzione delle Breast Unit, le nuove tecnologie nella diagnostica senologica, l’uso dell’intelligenza artificiale e l’importanza dell’umanizzazione delle cure.
L’Insubria al centro della rete senologica
Senonetwork è la rete nazionale dei centri di Senologia, un punto di riferimento per lo sviluppo di cure di qualità, formazione e ricerca. La scelta di Varese come sede dell’edizione 2026 è un riconoscimento al lavoro svolto dal territorio.
«È per me un grande onore – commenta Francesca Rovera – ospitare a Varese l’incontro annuale di Senonetwork. Significa condividere valori come multidisciplinarietà, qualità, formazione continua e centralità della persona».
Tavola rotonda sull’umanizzazione delle cure
Tra i momenti centrali della giornata ci sarà una tavola rotonda dedicata all’umanizzazione delle cure, con la partecipazione delle associazioni di volontariato come Europa Donna Italia, Caos e Toscana Donna.
Spazio anche al confronto tra esperienze regionali, al ruolo dei test genomici, al trattamento dell’ascella post-terapia e ai dati aggiornati dell’Istituto Superiore di Sanità.
Un evento aperto anche al pubblico
L’incontro, aperto anche al pubblico interessato, è gratuito e accreditato Ecm per i professionisti sanitari. Le sessioni inizieranno alle 10.30 con i saluti istituzionali e proseguiranno per l’intera giornata.
