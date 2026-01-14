Varese News

Salute

Varese ospita il convegno nazionale sulla Senologia: focus su cure e innovazione

Il convegno “Senonetwork 9.0” si svolgerà all’Una Hotels con la partecipazione di medici, associazioni e istituzioni da tutta Italia

francesca rovera

Il 23 gennaio a Varese si terrà il convegno nazionale “Senonetwork – Incontro dei Centri di Senologia 9.0”, un’occasione di confronto tra esperti da tutta Italia sui temi della prevenzione, diagnosi e cura del tumore mammario.

L’incontro si svolgerà all’Una Hotels e sarà coordinato da Francesca Rovera, presidente della Scuola di Medicina dell’Università dell’Insubria e responsabile della Breast Unit di Asst Sette Laghi, e da Mario Taffurelli, presidente di Senonetwork.

Organizzato con il patrocinio di Università dell’Insubria, Regione Lombardia e Asst Sette Laghi, l’evento riunirà medici e professionisti sanitari da tutta Italia. Tra i temi in programma ci saranno l’evoluzione delle Breast Unit, le nuove tecnologie nella diagnostica senologica, l’uso dell’intelligenza artificiale e l’importanza dell’umanizzazione delle cure.

L’Insubria al centro della rete senologica

Senonetwork è la rete nazionale dei centri di Senologia, un punto di riferimento per lo sviluppo di cure di qualità, formazione e ricerca. La scelta di Varese come sede dell’edizione 2026 è un riconoscimento al lavoro svolto dal territorio.

«È per me un grande onore – commenta Francesca Rovera – ospitare a Varese l’incontro annuale di Senonetwork. Significa condividere valori come multidisciplinarietà, qualità, formazione continua e centralità della persona».

Tavola rotonda sull’umanizzazione delle cure

Tra i momenti centrali della giornata ci sarà una tavola rotonda dedicata all’umanizzazione delle cure, con la partecipazione delle associazioni di volontariato come Europa Donna Italia, Caos e Toscana Donna.

Spazio anche al confronto tra esperienze regionali, al ruolo dei test genomici, al trattamento dell’ascella post-terapia e ai dati aggiornati dell’Istituto Superiore di Sanità.

Un evento aperto anche al pubblico

L’incontro, aperto anche al pubblico interessato, è gratuito e accreditato Ecm per i professionisti sanitari. Le sessioni inizieranno alle 10.30 con i saluti istituzionali e proseguiranno per l’intera giornata.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.