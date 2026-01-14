Varese ricorda il sacrificio di Carletto Ferrari: con l’omaggio al partigiano alpino si apre l’anno della Repubblica

Il sangue versato a pochi mesi dalla Liberazione e il lungo cammino verso la democrazia si intrecciano nel ricordo di Carletto Ferrari, il tenente degli Alpini e partigiano varesino ucciso dai fascisti nel gennaio del 1945. Domenica 18 gennaio, Varese tornerà a omaggiare la sua figura con una cerimonia che non rappresenta solo un atto di memoria locale, ma l’inizio di un percorso civile profondo che accompagnerà la città per tutto il 2026, anno in cui ricorrono gli ottant’anni della nascita della Repubblica Italiana e del primo storico voto alle donne. (nella foto una passata commemorazione)

L’iniziativa, realizzata dall’Anpi di Varese in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le associazioni del territorio, vuole essere un ponte tra il sacrificio dei singoli e l’architettura dei valori costituzionali. «Per noi dell’Anpi coltivare la memoria è un dovere civico e morale tanto più necessario in un momento come questo segnato dalla barbarie della guerra e dalla negazione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti nelle dichiarazioni dell’Onu e nella nostra Costituzione», spiega Rocco Cordì, presidente della sezione varesina “Claudio” Macchi, sottolineando come l’attualità imponga una riflessione non retorica sul passato.

La scelta di ripartire da Ferrari è un monito contro i tentativi di revisionismo che ciclicamente riemergono nel dibattito pubblico. Secondo Cordì, infatti, esiste un rischio concreto legato a chi cerca di manipolare gli eventi di ottant’anni fa: «In tanti provano a cancellare la storia o a riscriverla a proprio piacimento non solo per pulsioni nostalgiche, ma per giustificare le oscenità del presente. A quanti oggi si riempiono la bocca con la parola Patria va ricordato che l’onore dell’Italia che il fascismo aveva gettato nel fango con la dittatura, la guerra e l’asservimento ai nazisti, venne riscattato proprio dai giovani e giovanissimi che hanno dato vita alla Resistenza».

Il legame tra la lotta partigiana e le istituzioni repubblicane è il filo rosso che unirà tutte le celebrazioni dell’anno. Per l’Anpi, la Repubblica e la Costituzione non sono nate dal nulla, ma sono il frutto di un sacrificio che ha reso possibile la negazione stessa di ogni fascismo. «Ricordare quegli eventi e il faticoso cammino che ha portato alla nascita della Repubblica significa anche misurarsi con i valori fondamentali che li hanno resi possibili: libertà, democrazia, giustizia sociale, pace», prosegue il presidente Cordì, evidenziando come tali pilastri siano oggi «messi in discussione dalle guerre, dalle vocazioni autoritarie e dagli squilibri economici, sociali e climatici».

Il 2026 sarà dunque l’occasione per valorizzare quella svolta epocale che nel 1946 segnò, con il voto universale, l’ingresso delle donne nella vita politica attiva e l’inizio di una nuova speranza. «La vittoria della Repubblica segnò il primo passo della rinascita democratica, della speranza per milioni di donne e uomini di poter cambiare le loro esistenze e impedire che gli incubi della dittatura e della guerra potessero ripetersi», conclude Cordì.