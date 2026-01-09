“Varese sei tu” si presenta nel nome dello sport, davanti a un pubblico “targato Lega”

Lo sport al centro, la nascente campagna elettorale di contorno. La Sala VareseVive ha aperto le sue porte per il vernissage di “Varese Sei Tu”, associazione civica coordinata dall’avvocato Sergio Terzaghi, che ha presentato l’iniziativa come un «laboratorio di idee, fatto di professionisti e imprenditori che vogliono lasciarsi alle spalle le polemiche politiche per dare spunti per il territorio».

Galleria fotografica La prima serata di “Varese sei tu” nella Sala Varesevive 4 di 7

Il piatto forte è stata la presenza di alcune delle maggiori personalità in campo sportivo: il tandem alla guida della Pallacanestro Varese formato da Toto Bulgheroni e Luis Scola, il presidente (avignese) dell’Inter, Beppe Marotta e il ministro Giancarlo Giorgetti (ben disposto a parlare di questo argomento rispetto alla consueta misura sui temi economici). Sono stati loro i partecipanti a una tavola rotonda coordinata da Roberto Pacchetti nel corso della quale hanno toccato numerosi temi come potete leggere in fondo all’articolo.

Ma se lo sport è stato il centro del piatto, la politica ha fatto da corposo contorno. Non solo perché il talk show è iniziato con un enorme ritardo di un’ora e mezza solo dopo l’arrivo del ministro Giorgetti (ritardo, causa sciopero aereo e relativi cambiamenti di programma. Comprensibile, ma chi è al di fuori dal discorso politico non si abituerà mai a certe liturgie…). Ma soprattutto per l’ampia platea tutta a base Lega tra i politici. Non a caso la serata si è aperta con le parole di Attilio Fontana che, pur senza calcare la mano, ha tirato la frecciatina al governo cittadino in carica, spiegando come questa città «che ha tante cose da esprimere ma poche idee e poca progettualità in questa amministrazione».

In sala anche i due ultimi candidati sindaci per Palazzo Estense, Matteo Bianchi e Paolo Orrigoni, ma soprattutto i maggiorenti del Carroccio provinciale: dall’europarlamentare Isabella Tovaglieri all’onorevole Stefano Candiani, dal consigliere regionale Emanuele Monti a un gruppo di amministratori e consiglieri (compreso il segretario provinciale Andrea Cassani, sindaco di Gallarate e quello varesino Marco Bordonaro).

Prove tecniche di campagna elettorale, quindi, attorno ai prodotti locali di antipasto, al risotto con l’ossobuco e alla comune trepidazione per le squadre sportive, Pallacanestro Varese in testa (in sala anche Marco Vittorelli, ex presidente e uomo di collegamento in occasione del finanziamento regionale per il palasport).

E gli altri? Imprenditori locali e non (come i rappresentanti di Motorola e Valmora, entrambi nel pool di sponsor che sostiene la Openjobmetis) e figure del mondo dello sport come Renzo Oldani, Pierpaolo Frattini, Matteo Cesarini, il responsabile Coni Valter Sinapi e via dicendo.

La torta di mezzanotte ha chiuso i lavori, in attesa delle prossime iniziative dell’associazione: il 2027 è ancora lontano, ma nell’aria si annusa già l’odore pungente della chiamata alle urne.

GLI INTERVENTI NEL DIBATTITO

GIORGETTI

«Sport è ancora un grande fattore di identità soprattutto in Europa. Lo sport ha due facce: quella sociale che si regge su una incredibile rete di volontariato e quella professionistica che ormai si deve misurare su mercato globale. Lo Stato può creare condizioni migliori per i volontari che operano a livello sociale e ragionare sul futuro dei grandi impianti che un tempo erano comunali e che oggi viaggiano verso un’altra dimensione. Ci sono quindi due mondi che con il tempo si sono divaricati per cui servono norme e regole diverse. E anche nelle Federazioni convivono necessità differenti.

MAROTTA

«Come si possono coniugare bilanci sani e ambizioni sportive? Bisogna anzitutto dire che in Italia manca la cultura della sconfitta: quando manca il risultato si va all’esasperazione. C’è una pressione troppo elevata e ci sono stati proprietari che hanno rovinato patrimoni per dare risposte alle proteste della gente. Oggi il mecenatismo non c’è più, serve sostenibilità: ben 14 proprietà di Serie A sono straniere. La gente deve capire che la pressione è troppa e invece bisogna lavorare perché le società vivano».

SCOLA

«La differenza tra uno spogliatoio e un Cda è grande: la maggiore è che quando giochi puoi cambiare il destino con un tiro. Da dirigente più ti allontani dal campo, più devi fare scelte con un orizzonte molto più lungo e non è stato facile adattarsi a questa diversità. Non è neppure semplice imparare a gestire la società: io ho dovuto imparare dagli errori».

BULGHERONI

«Il legame con il territorio è l’anima, la base più importante per le società come la nostra. La Pallacanestro Varese ha sempre avuto grande forza di coinvolgimento della comunità e dei valori che la sostengono. Non amo troppo parlare del passato perché si perde un po’ la visione, però se Varese è conosciuta nel mondo è anche per la squadra di basket. Un valore aggiunto per tutta la comunità. E non è un caso che oltre alla prima squadra stiamo pensando a strutture e settore giovanile».

GIORGETTI

«Il gioco di squadra è sempre decisivo, anche tra pubblico e privato. Lo sport è fondamentale perché i giovani che lo praticano, accettano le regole e questo è un grande insegnamento che aiuta a essere buoni cittadini. Io ritengo che chi fa sport è mediamente un cittadino migliore. E poi lo sport è un investimento che dà risultati sul medio e lungo periodo e mi pare che nella cultura italiana stiamo migliorando nella pratica. Pensiamo al caso del canottaggio a Varese: una disciplina che aveva praticanti sulla quale la provincia ha investito fino ad arrivare all’oro olimpico di Federica Cesarini».

MAROTTA

«Oggi il calcio di provincia è in crisi da tutte le parti, non solo a Varese, e il parallelismo con Como è semplice se da una parte accade un fatto straordinario come per l’investitore straniero dei lariani. Al Varese dico che forse la creazione di una polisportiva potrebbe essere una soluzione più coinvolgente. E poi dico di ripartire dal settore giovanile».

BULGHERONI

«Varese modello nazionale come per i Roosters? Quel modello si è scontrato con la legge Bosman che ha eliminato i cartellini. Luis ha rilevato la Pallacanestro in situazione difficile ma comunque retta da un Consorzio. Ora però c’è una visione importante e una strada da seguire».

SCOLA

«Credo sia fondamentale sempre fare il passo giusto, non per vincere tre partite in più ma per poter reggere sul lungo periodo. Ogni volta che devo spendere dei soldi mi chiedo se lo potrò fare anche negli anni successivi; se la risposta è sì, allora procedo. Ora in Italia nel basket c’è tanto investimento straniero ma il modello di gestione andrà cambiato a favore di uno molto più sostenibile con ricavi e impianti migliori. È chiaro che bisogna giocare tutti con le stesse regole come accade negli USA (il riferimento è il salary cup della NBA ndr)».

GIORGETTI

«Le Olimpiadi a Milano erano un sogno impossibile, ed è una occasione unica non solo sportiva per tutto l’arco Alpino. In Italia siamo come sempre partiti molto lentamente, ora stiamo correndo molto, ci saranno polemiche ma sarà un successo. Ci dovrà però essere una eredità sportiva ed economica come è avvenuto per Expo. Per tre settimane gli occhi del mondo puntati addosso in una situazione geopolitica particolare e io sogno che la guerra in Ucraina termini il giorno in cui finiranno le Olimpiadi».