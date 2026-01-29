Una città che non aspetta il futuro, ma lo disegna. Un Salone Estense pieno ha ospitato il quinto appuntamento di “Lombardia Design”, il ciclo di incontri promosso da ADI Lombardia. Al centro del dibattito, il tema delle infrastrutture smart e una visione che potrebbe proiettare Varese all’avanguardia mondiale: il trasporto di persone tramite droni elettrici.

Galleria fotografica Varese sogna il futuro: tra stazioni, droni e il sogno del primo vertiporto d’Italia 4 di 7

La novità più attesa riguarda il progetto del Vertiporto di Varese, un hub destinato agli air taxi elettrici (eVTOL). L’architetto Giancarlo Zema, progettista dell’opera, ha svelato i dettagli di un intervento di rigenerazione urbana commissionato da FS Sistemi Urbani. Il polo sorgerà nell’attuale area parcheggio della zona stazioni, trasformandola in un Mobility Hub dedicato alla mobilità sostenibile a 360 gradi: dalla mobilità dolce su strada fino a quella aerea.

«Varese ha una marcia in più rispetto a Milano grazie al suo paesaggio incredibile», ha spiegato Zema. L’obiettivo non è solo il servizio taxi, ma il rilancio del turismo aereo ecosostenibile per scoprire dall’alto il patrimonio UNESCO del territorio, con rotte studiate per non disturbare la fauna locale. Sebbene le proiezioni europee per il volo non prevedano il via libera prima di cinque anni, Varese sta già bruciando le tappe autorizzative in dialogo con ENAC e la Soprintendenza.

Istituzioni e innovazione: fare sistema

Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha confermato che il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) prevede già l’inserimento del vertiporto: «Vogliamo che il primo in Italia sia proprio qui, a completamento di un sistema di trasporti proiettato nel futuro». Un entusiasmo condiviso dal presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha ricordato come la Lombardia stia già sperimentando con successo il trasporto di medicinali tramite droni, un modello da allargare a merci e persone.

Per il presidente della Provincia, Marco Magrini, l’innovazione è la chiave per rendere il territorio più attrattivo e risolvere le storiche lentezze nei collegamenti , mentre il presidente della Camera di Commercio, Mauro Vitiello, ha sottolineato come il Made in Italy debba essere il traino di questo cambiamento.

Il design come leva strategica

Il design non è solo estetica, ma lo strumento per rendere la tecnologia “umana” e intuitiva. Giorgio Caporaso, vicepresidente di ADI Lombardia e “padrone di casa” di questo convegno, ha evidenziato come la mobilità sia ormai un sistema complesso che richiede competenze integrate tra innovazione e qualità progettuale.