Varesina rivoluzionata dal mercato per l’esame Villa Valle, Castellanzese contro la Nuova Sondrio

Domenica 1 febbraio Varesina e Castellanzese scenderanno in campo alle 14.30 per le gare della ventiduesima giornata del Girone B di Serie D. Entrambe le compagini hanno l’imperativo di vincere dopo le battute d’arresto dell’ultimo periodo. La squadra si Marco Spilli affronterà all’Elmec solar Stadium la terza classificata Villa Valle, mentre la squadra di mister Ivan Del Prato sfiderà la Nuova Sondrio al “Provasi”. La giornata si aprirà sabato con con Chievo – Breno e Scanzorosciate – Milan Futuro.

VARESINA – VILLA VALLE

La Varesina continua a vivere un momento estremamente delicato della sua stagione. Nell’ultimo turno è arrivata l’ennesima sconfitta sul campo della Real Calepina: a Grumello del Monte i padroni di casa si sono imposti per 2-0, lasciando i rossoblù ancora invischiati nelle zone bassissime della classifica. La squadra di mister Spilli è terzultima insieme al Pavia e si trova a -9 dalla Castellanzese, un distacco che significherebbe retrocessione diretta senza playout. La società di Venegono Superiore ha nuovamente rivoluzionato la rosa negli ultimi giorni. In entrata sono arrivati Ángel Sainz-Maza, trequartista spagnolo con oltre 300 presenze in Serie C e un passato anche in Serie B (10 presenze con la Reggina), e Alessio Gulinatti, centrocampista classe 1997 con più di 250 presenze in Serie D. In uscita hanno salutato Larhrib, Chiesa e Bovi. Domenica sfida complicata contro il Villa Valle di Marco Sgrò, terza forza del girone B con 36 punti e reduce da due vittorie consecutive. I bergamaschi si affidano a Ravasi e Perrotti, uomini chiave per gol e assist. I precedenti sono in equilibrio: due vittorie a testa e un pareggio. All’andata a Villa d’Almè la partita si concluse sull’1-1.

CASTELLANZESE – NUOVA SONDRIO

La Castellanzese di mister Del Prato, nella sfida casalinga contro la Nuova Sondrio, ha come unico obiettivo quello di tornare a vincere dopo due sconfitte e due pareggi nelle prime quattro uscite del 2026. I neroverdi sono a un solo punto dal gruppo formato da Oltrepò, Scanzorosciate, Real Calepina e Leon, e a due dal Breno, con l’intento di ridurre il gap già in questo turno prima della trasferta contro la Real Calepina. La Nuova Sondrio, rivoluzionata rispetto all’andata e ora guidata da Stefano Brognoli dopo l’addio di Marco Amelia, occupa il penultimo posto con 13 punti e proverà a inseguire il sogno salvezza, cercando di conquistare più punti possibili dopo le ultime cinque partite in cui ha ottenuto una sola vittoria, quella contro la Varesina. Attenzione soprattutto a Pierpaolo Longo, capocannoniere biancazzurro con 5 gol. I precedenti in Serie D sorridono leggermente alla Castellanzese: una vittoria e tre pareggi. La gara d’andata finì con un clamoroso 8-0 in favore dei neroverdi in Valtellina.

22ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Chievo – Breno, Scanzorosciate – Milan Futuro, Casatese – Oltrepò, CASTELLANZESE – NUOVA SONDRIO, Leon – Caratese, Pavia – Real Calepina, VARESINA – VILLA VALLE, Virtus CGB – Caldiero, Vogherese – Brusaporto.

CLASSIFICA

Caratese 45, Chievo 37, Villa Valle 36, Casatese 35, Milan Futuro e Brusaporto 34, Caldiero 31, Virtus CGB 30, Breno 28, Leon, Real Calepina, Scanzorosciate e Oltrepò (-1) 27, CASTELLANZESE 26, VARESINA e Pavia 17, Sondrio 13, Vogherese (-2) 11.