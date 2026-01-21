Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

“Varietà Prestige”, spettacolo di marionette e clownerie a Brenno Useria

Un omaggio al mondo del Cafè Chantant, un’opera coinvolgente e divertente per bambini e famiglie. A seguito dello spettacolo ci sarà una golosa merenda per tutti i bambini

\"Varietà Prestige\", spettacolo di marionette e clownerie a Brenno Useria
Bambini

24 Gennaio 2026

Vi aspettiamo sabato 24 Gennaio alle ore 16:00 all’Oratorio di Brenno Useria per uno spettacolo teatrale dedicato ai bambini!
Andrà in scena lo spettacolo di marionette e clownerie intitolato “Varietà Prestige” di e con Francesca Zoccarato – Teatro Bandito.
Questo spettacolo è un omaggio al mondo del Cafè Chantant, un’opera coinvolgente e divertente per bambini e famiglie.

A seguito dello spettacolo ci sarà una golosa merenda per tutti i bambini!

E’ necessaria la prenotazione ai seguenti contatti:
– Sara: +39 347 00 92 589
– kaosteatro@gmail.com

Lo spettacolo si terrà al teatro dell’Oratorio di Brenno Useria in via Benefattori 5 (dietro la chiesa).

Maggiori Informazioni

21 Gennaio 2026

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.