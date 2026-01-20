Varese News

Varese Laghi

Vedere oltre la vista: l’impegno dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Varese

Dalla riabilitazione all’autonomia, dal lavoro alla prevenzione: la presidente Cristina Pasquino racconta una realtà storica del territorio che continua a evolversi, mettendo al centro le persone e le loro potenzialità

Radio Materia

Cristina Pasquino, presidente della sezione varesina dell’UICI è stata la protagonista della nuova puntata di Soci All Time, il format radiofonico di Radio Materia realizzato con la collaborazione di Csv Insubria, che ogni giorno raccoglie e racconta nuove voci della provincia di Varese.

Una storia lunga più di un secolo

L’Unione Italiana Ciechi nasce a livello nazionale nel 1920 a Genova, fondata da ex militari divenuti ciechi durante la Prima Guerra Mondiale. A Varese, la sezione prende forma negli anni Sessanta e ottiene il riconoscimento giuridico e l’autonomia nel 1978, grazie all’impegno di figure storiche come Bruna Malnati e Angela Mazzetti.

«È una delle associazioni più antiche che si occupano di disabilità in Italia – spiega la presidente – e in oltre cento anni ha combattuto battaglie fondamentali per i diritti, dall’istruzione al lavoro, fino al riconoscimento economico e sociale delle persone con disabilità visiva».

Non esiste “la” disabilità visiva

Uno dei temi centrali dell’intervista è la complessità della disabilità visiva, spesso ridotta nell’immaginario collettivo a una definizione semplicistica. In realtà, le condizioni sono molteplici: cecità totale o parziale, ipovisione lieve, medio-grave o grave, patologie progressive o improvvise, disabilità associate.

«Le persone con disabilità visiva sono molto diverse tra loro – sottolinea Pasquino – ed è per questo che non possono esistere risposte standard. Servono percorsi personalizzati, costruiti sulla persona, sulla sua storia e sul suo contesto di vita».

In provincia di Varese si stimano oltre 700 persone non vedenti, mentre il numero degli ipovedenti è probabilmente tre o quattro volte superiore, anche se mancano dati certi. La sezione varesina conta oggi oltre 360 soci.

Lo sportello autonomia: quando la competenza diventa servizio

Fiore all’occhiello dell’UICI Varese è lo Sportello Autonomia, un servizio di riabilitazione nato dall’esperienza personale e professionale della presidente. Medico neurologo e fisiatra, Cristina Pasquino ha portato nella sezione la sua competenza maturata in ambito riabilitativo dopo aver perso la vista.

Lo sportello accompagna le persone che stanno perdendo o hanno perso la vista in un percorso che comprende autonomia personale e domestica, orientamento e mobilità, informatica e tecnologie assistive, con il supporto anche di una psicologa tiflologa.

«La persona non è un soggetto passivo, ma protagonista del proprio percorso – spiega –. L’obiettivo non è solo recuperare funzioni, ma ritrovare autostima, serenità e progettualità».

Lavoro e inclusione: una sfida ancora aperta

Accanto all’autonomia, il tema del lavoro resta cruciale. L’UICI Varese è impegnata in progetti con Regione Lombardia per favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità visiva, agendo su due fronti: la formazione delle persone e la sensibilizzazione delle aziende.

«Oggi molti ragazzi sono laureati, preparati, competenti nell’uso delle tecnologie assistive – racconta Pasquino – ma le barriere culturali sono ancora forti. Spesso manca la conoscenza di ciò che una persona non vedente o ipovedente può fare».

Tecnologia, formazione e informazione diventano così strumenti chiave per trasformare la disabilità da limite percepito a risorsa reale per il mondo del lavoro.

Un altro pilastro dell’attività dell’UICI è la prevenzione delle malattie della vista. Ogni anno la sezione organizza visite oculistiche gratuite di screening, in collaborazione con ASST Sette Laghi e l’Università, in occasione delle giornate dedicate alla prevenzione del glaucoma e delle patologie visive.

«Molte malattie, se diagnosticate in tempo, possono essere curate o rallentate – ricorda Cristina Pasquino –. La prevenzione è fondamentale, soprattutto dopo i 40 anni».

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
chiara.ferraro@varesenews.it
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.