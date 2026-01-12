Venezuela, Alberto Trentini è libero dopo 14 mesi di carcere

È stato liberato Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela nel novembre 2024 e detenuto per oltre 14 mesi nel carcere di El Rodeo. L’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha confermato la scarcerazione del 46enne veneto, insieme a quella di un altro connazionale, Burlò.

14 mesi di attesa e silenzio

Trentini era stato arrestato il 15 novembre 2024, appena tre settimane dopo il suo arrivo in Venezuela per conto dell’ong Humanity & Inclusion, impegnata nell’assistenza a persone con disabilità. Al momento dell’arresto, stava viaggiando da Caracas a Guasdualito. Da allora, il cooperante era rimasto detenuto senza accuse ufficiali rese pubbliche e con pochissimi contatti con l’esterno.

La mobilitazione della madre e il ruolo delle istituzioni

Fondamentale nel tenere viva l’attenzione sul caso sono stati i genitori di Trentini, Armanda Colusso, che dopo un primo riserbo, avevano tenuto viva l’attenzione con appelli continui al Governo italiano.

Un cooperante di lungo corso

Originario del Veneto, Alberto Trentini ha una lunga esperienza nella cooperazione internazionale. Nel corso degli anni ha lavorato in Ecuador, Etiopia, Paraguay, Nepal, Grecia, Perù, Libano e Colombia, collaborando con diverse ong tra cui Focsiv, Cefa, Coopi e il Danish Refugee Council.

Insieme a Trentini, è stato rilasciato anche il 52 enne imprenditore torinese Mario Burlò che si era recato in Venezuela nel 2024 per esplorare nuove opportunità di business.