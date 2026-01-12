Varese News

Italia/Mondo

Venezuela, Alberto Trentini è libero dopo 14 mesi di carcere

Il cooperante italiano originario del Veneto era arrestato senza accuse formali nel novembre 2024. Rilasciato anxhe l'imprenditore Burlò

alberto trentini

È stato liberato  Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela nel novembre 2024 e detenuto per oltre 14 mesi nel carcere di El Rodeo. L’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha confermato la scarcerazione del 46enne veneto, insieme a quella di un altro connazionale, Burlò.

14 mesi di attesa e silenzio

Trentini era stato arrestato il 15 novembre 2024, appena tre settimane dopo il suo arrivo in Venezuela per conto dell’ong Humanity & Inclusion, impegnata nell’assistenza a persone con disabilità. Al momento dell’arresto, stava viaggiando da Caracas a Guasdualito. Da allora, il cooperante era rimasto detenuto senza accuse ufficiali rese pubbliche e con pochissimi contatti con l’esterno.

La mobilitazione della madre e il ruolo delle istituzioni

Fondamentale nel tenere viva l’attenzione sul caso sono stati i genitori di Trentini, Armanda Colusso, che dopo un primo riserbo, avevano tenuto viva l’attenzione con appelli continui al Governo italiano.

Un cooperante di lungo corso

Originario del Veneto, Alberto Trentini ha una lunga esperienza nella cooperazione internazionale. Nel corso degli anni ha lavorato in Ecuador, Etiopia, Paraguay, Nepal, Grecia, Perù, Libano e Colombia, collaborando con diverse ong tra cui Focsiv, Cefa, Coopi e il Danish Refugee Council.

Insieme a Trentini, è stato rilasciato anche il 52 enne imprenditore torinese Mario Burlò che si era recato in Venezuela nel 2024 per esplorare nuove opportunità di business.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.