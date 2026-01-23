Varese News

Ventenne in bici investito a Ferno finisce in ospedale

Lo scontro lungo Via Marco Polo: lo stesso tratto di strada luogo di un altro incidente stradale nell'ottobre 2025

carabinieri ambulanza

Un uomo di 20 anni è stato investito mentre viaggiava in bicicletta a Ferno intorno alle 18:20 di venerdì 23 gennaio. (Foto di repertorio)

Il giovane ha riportato delle ferite, ma non risulta essere in pericolo di vita. L’incidente si è verificato lungo Via Marco Polo: lo stesso tratto di strada in cui era capitato un altro incidente nell’ottobre 2025. Quella volta nell’urto rimasero coinvolte due auto e i rispettivi conducenti: una donna di 44 anni e un uomo di 29.

Sul luogo dell’incidente di venerdì sera sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza, che ha trasportato il ferito all’Ospedale di Legnano in codice giallo. Presente anche i carabinieri di Busto Arsizio, per effettuare i rilievi necessari e assicurarsi che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza.

Pubblicato il 23 Gennaio 2026
