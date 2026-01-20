Vergiate
Vergiate celebra la Giornata della Memoria con il “Ciclista della Memoria” Giovanni Bloisi
Due momenti commemorativi martedì 27 gennaio: una testimonianza toccante alla Sala Civica e una cerimonia pubblica al Cimitero di Vergiate
Martedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Vergiate propone due appuntamenti aperti alla cittadinanza per commemorare la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz e riflettere sull’orrore della Shoah.
Alle 9:30 nella Sala civica “A. Marchetti” in via Cavallotti 10, si terrà l’incontro con Giovanni Bloisi, il “ciclista della Memoria”. Bloisi racconterà la vicenda dei bambini di Selvino: circa 800 giovani ebrei sopravvissuti ai campi di sterminio che trovarono rifugio, nel dopoguerra, nell’ex colonia fascista di Selvino, in Val Seriana, in attesa di scoprire se qualcuno dei loro familiari fosse sopravvissuto.
Cerimonia al Monumento ai Caduti
La commemorazione proseguirà alle 11:00 al Cimitero di Vergiate, davanti al monumento ai caduti in via Uguaglianza. Alla presenza dell’amministrazione comunale, dei docenti e degli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Don Lorenzo Milani”, si svolgerà un momento di riflessione aperto a tutti i cittadini.
Durante la cerimonia, i ragazzi della scuola leggeranno alcune Letture per non dimenticare, che hanno preparate per l’occasione in ricordo delle vittime della Shoah.