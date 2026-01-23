Vergiate celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Locale
Presente alla cerimonia il primo cittadino Daniele Parrino che ha inviato un messaggio di auguri alla Polizia Locale per il servizio che svolge quotidianamente
A Vergiate celebrato San Sebastiano, il patrono della Polizia Locale.
Nella giornata di martedì 20 gennaio a Vergiate si è svolta la benedizione degli automezzi e degli Agenti della Polizia Locale.
La cerimonia è avvenuta presso la piccola chiesetta di San Gallo.
A presiedere la celebrazione è stato il parroco e responsabile della comunità pastorale Santa Madre Teresa e San Giacomo, don Fabrizio Crotta.
Presente alla cerimonia il primo cittadino Daniele Parrino che ha inviato un messaggio di auguri alla Polizia Locale per il servizio che svolge quotidianamente.
