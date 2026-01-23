Vergiate celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Locale

A Vergiate celebrato San Sebastiano, il patrono della Polizia Locale.

Nella giornata di martedì 20 gennaio a Vergiate si è svolta la benedizione degli automezzi e degli Agenti della Polizia Locale.

La cerimonia è avvenuta presso la piccola chiesetta di San Gallo.

A presiedere la celebrazione è stato il parroco e responsabile della comunità pastorale Santa Madre Teresa e San Giacomo, don Fabrizio Crotta.

Presente alla cerimonia il primo cittadino Daniele Parrino che ha inviato un messaggio di auguri alla Polizia Locale per il servizio che svolge quotidianamente.