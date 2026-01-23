Varese News

Gallarate/Malpensa

Vergiate celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Locale

Presente alla cerimonia il primo cittadino Daniele Parrino che ha inviato un messaggio di auguri alla Polizia Locale per il servizio che svolge quotidianamente

Generico 19 Jan 2026

A Vergiate celebrato San Sebastiano, il patrono della Polizia Locale.

Nella giornata di martedì 20 gennaio a Vergiate si è svolta la benedizione degli automezzi e degli Agenti della Polizia Locale.
La cerimonia è avvenuta presso la piccola chiesetta di San Gallo.
A presiedere la celebrazione è stato il parroco e responsabile della comunità pastorale Santa Madre Teresa e San Giacomo, don Fabrizio Crotta.
Presente alla cerimonia il primo cittadino Daniele Parrino che ha inviato un messaggio di auguri alla Polizia Locale per il servizio che svolge quotidianamente.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.