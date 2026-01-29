Varese News

Vergiate, il Gelato di Marina riapre la stagione: appuntamento sabato 31 gennaio

Prova la genuinità del gelato di Marina, tanti buoni gusti e tante gioia! Una vera garanzia per i vostri palati 

31 Gennaio 2026 - 01 Febbraio 2026

Con l’arrivo della fine di gennaio torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del gelato artigianale: sabato 31 gennaio 2026 riapre ufficialmente per la nuova stagione Il Gelato di Marina, storica gelateria di Vergiate diventata negli anni un punto di riferimento per famiglie e appassionati del territorio.

La riapertura segna l’inizio di una nuova stagione fatta di gusti classici, creme artigianali e sorbetti preparati con ingredienti selezionati, nel segno della continuità e della qualità che hanno caratterizzato l’attività fin dalle sue origini. Un ritorno che ogni anno richiama clienti affezionati ma anche nuovi curiosi, pronti a ritrovare o scoprire i sapori che hanno reso conosciuta la gelateria.

Situata nel cuore di Vergiate, Il Gelato di Marina rappresenta per molti non solo un luogo dove concedersi una pausa golosa, ma anche uno spazio di incontro, soprattutto nei mesi che accompagnano la primavera e l’estate. La riapertura invernale, ormai consuetudine, conferma la voglia di destagionalizzare il gelato e di proporlo come piacere adatto a tutto l’anno.

Il Gelato di Marina

Via Boschetto 16, entrata da Via Piave – Vergiate
Tel. +393488941620

Aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19

Facebook | Instagram

29 Gennaio 2026
di

