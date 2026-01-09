Verso Treviso Kastritis non cambia rotta: “Nessun piano a lungo termine: solo lavoro e umiltà”

La partita delle opportunità, Trapani permettendo. Ioannis Kastritis però non perde la consueta linea prima del match con Treviso: una partita per volta, pensando a se stessi prima che agli avversari. Con l’obiettivo di vincere senza “secondi fini”.

«Quella di domenica sarà una partita molto pericolosa, esattamente come ogni altra gara in questo campionato. La nostra filosofia è chiara: se siamo seri, se giochiamo bene tecnicamente e se rispettiamo i nostri standard e il lavoro quotidiano, allora nella maggior parte dei casi otteniamo il risultato che desideriamo. E anche quando lo otteniamo, possiamo tornare a casa in pace con noi stessi solo se abbiamo giocato secondo i nostri valori».

Una frase che prevede una seconda parte negativa: «Al contrario, se non siamo umili o se sottovalutiamo l’importanza di ogni singolo giorno e di ogni singolo possesso, non dovremmo sentirci soddisfatti, a prescindere dal risultato o dall’avversario. Vogliamo essere pronti a giocare in un ambiente difficile e contro una squadra esigente, lottando duramente come facciamo sempre».

Se Varese ha dovuto fare i conti con qualche malanno di stagione e qualche acciacco in settimana, Treviso è alle prese con il cambio di guida tecnica. Via Rossi, ora c’è Marcelo Nicola che ha preso la squadra poco prima della trasferta (persa a Venezia) ma che ha avuto una settimana per preparare la visita della Openjobmetis.

«Conosco bene coach Marcelo fin da quando giocava in Grecia per il Panathinaikos ma non ci siamo mai affrontati in panchina perché nella scorsa stagione non era più a Scafati quando ci abbiamo giocato contro al ritorno. Non ho commenti sulla scelta societaria: loro sanno meglio di chiunque altro cosa sia giusto per la propria squadra. Noi ci occupiamo della nostra e del nostro lavoro quotidiano».

Chiaramente la possibilità di andare alle Final Eight di Torino è ora argomento di attualità, ma il tecnico greco dribbla la domanda: «Non faccio mai piani a lungo termine. Potrei sembrare noioso, ma onestamente ragiono giorno per giorno e i fatti ci stanno dando ragione. Poche settimane fa nessuno avrebbe pensato che saremmo stati a questo punto quindi è il momento di continuare a lavorare e pensare in questo modo perché in un campionato così competitivo le cose cambiano rapidamente».

«In un mese e mezzo – prosegue Kastritis – tutto può ribaltarsi di nuovo. Se giochi bene e lavori sodo, arrivano le vittorie; se cali anche solo un minimo rispetto al tuo 100%, puoi perdere ogni partita. Questo è l’aspetto su cui mi sto concentrando maggiormente con i ragazzi».

Ragazzi che hanno una striscia aperta di tre vittorie e che puntano ad allungare ulteriormente la “collana”: «Vincere aiuta sempre, perché conferma che il metodo di lavoro che abbiamo scelto è efficace. Sarebbe fantastico se riuscissimo a guadagnare maggiore fiducia in noi stessi e, allo stesso tempo, a mantenere intatta la nostra fame di vittorie. Questo sarebbe lo scenario ideale per noi».

