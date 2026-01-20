Vertice in Prefettura: dopo Crans-Montana anche in provincia di Varese più controlli e prevenzione nei locali pubblici

Rafforzare le misure di prevenzione nei locali pubblici e nei luoghi di intrattenimento. È questo l’obiettivo emerso dalla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta nei giorni scorsi in Prefettura a Varese, alla presenza del Prefetto, del Presidente della Provincia, dell’assessore comunale alla Sicurezza, dei vertici delle Forze di Polizia e del Comandante dei Vigili del Fuoco.

Dopo Crans-Montana, attenzione alta anche in provincia

Il confronto è nato anche alla luce dei gravi fatti avvenuti a Capodanno nella località svizzera di Crans-Montana. «La sicurezza delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo è una priorità» – ha affermato il Prefetto – annunciando che l’argomento sarà ulteriormente approfondito nella Conferenza Permanente dell’11 febbraio. Uno dei punti centrali sarà il potenziamento delle misure antincendio, considerate fondamentali per la tutela dell’incolumità pubblica.

Controlli mirati, senza penalizzare le attività economiche

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la necessità di evitare fenomeni di sovraffollamento e di rafforzare i controlli, puntando su un approccio selettivo e proporzionato. Il riferimento è anche all’attività delle commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per evitare interventi generalizzati che possano danneggiare le imprese del settore. Importante sarà il coinvolgimento delle associazioni di categoria e degli enti locali, con un ruolo chiave affidato alle Polizie Locali.

Focus sui locali “ibridi”: attenzione ai bar e ristoranti con intrattenimento

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai locali che, pur essendo classificati come bar o ristoranti, organizzano saltuariamente eventi di intrattenimento. Si tratta di situazioni sempre più frequenti, che sfuggono spesso ai controlli ordinari previsti per i locali di pubblico spettacolo. La Prefettura ha sottolineato la necessità di sviluppare un monitoraggio mirato di queste attività “ibride”, con l’obiettivo di programmare interventi di vigilanza adeguati e una pianificazione mirata dei controlli di polizia amministrativa.

Sensibilizzazione nelle scuole e monitoraggio dei locali

Il Presidente della Provincia ha proposto di avviare progetti formativi rivolti ai giovani, anche in ambito scolastico, con il supporto dei Vigili del Fuoco e dell’Ufficio Scolastico Territoriale. L’obiettivo è promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione fin dalla giovane età.

Verso una circolare per i Comuni

Tra le iniziative in arrivo, anche sopralluoghi congiunti tra Forze dell’Ordine, Polizie Locali e altri enti presso gli esercizi segnalati per eventuali criticità. Sono in fase di definizione anche controlli congiunti tra Polizia e Ispettorato del Lavoro, ognuno per la propria area di competenza. A conclusione della riunione, il Prefetto ha annunciato l’imminente emanazione di una circolare rivolta a Sindaci, Polizie Locali e istituzioni per coordinare gli interventi e garantire una tutela efficace della sicurezza e della salute pubblica.