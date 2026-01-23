“Via degli Uccelli, 78” in scena a Maccagno per il Giorno della Memoria

Prosegue a Maccagno con Pino e Veddasca la prima edizione della rassegna teatrale “Il Tempo Magico. Teatro, sogni e meraviglie sul Lago Maggiore”, promossa dal Comune con la direzione artistica del Teatro del Sole. Il secondo appuntamento della rassegna assume un significato particolare perché cade in occasione della Giornata della Memoria, offrendo al pubblico un’importante occasione di teatro condiviso. Venerdì 30 gennaio 2026, presso l’Auditorium Bruno Compagnoni, andrà in scena lo spettacolo “Via degli Uccelli, 78 – Il ghetto di Varsavia attraverso gli occhi di un bambino” del Teatro del Sole, con una replica mattutina riservata alle scuole di Maccagno e una replica serale alle ore 21, aperta al pubblico con ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Massimo Navone e liberamente ispirato al romanzo di Uri Orlev L’isola in via degli Uccelli, racconta la storia di Alex, un bambino di undici anni che sopravvive da solo nel Ghetto di Varsavia rifugiandosi all’ultimo piano di un edificio bombardato. Come Robinson Crusoe, Alex costruisce la propria isola tra i tetti, un rifugio dove resistenza, speranza e frammenti di normalità diventano strumenti per affrontare l’attesa del ritorno del padre. Attraverso una narrazione intensa, una scenografia evocativa e un uso significativo della musica, lo spettacolo restituisce lo sguardo di un bambino travolto dalla guerra, parlando con autenticità sia ai ragazzi sia agli adulti e mettendo in dialogo la memoria della storia con il presente.

La rassegna Il Tempo Magico, che si articola in quattro appuntamenti gratuiti tra novembre e maggio, conferma la volontà dell’amministrazione comunale di proporre un progetto culturale accessibile e di qualità, pensato per bambini, famiglie e adulti. Un percorso teatrale fatto di poesia, emozione e scoperta, che attraversa stagioni e linguaggi diversi: dalla magia del Natale alla memoria della storia, dall’amicizia tra i più piccoli fino al dialogo con la natura, con il Parco Giona come cornice naturale.

I prossimi appuntamenti della rassegna • Domenica 29 marzo 2026, ore 16.00 – Auditorium Bruno Compagnoni La compagnia Il Baule Volante presenta “Nico cerca un amico”, una delicata storia di amicizia, ascolto e curiosità raccontata con attori e pupazzi animati a vista. Uno spettacolo pensato per i più piccoli, ma capace di coinvolgere anche gli adulti. • Domenica 17 maggio 2026, ore 16.00 – Parco Giona “L’Autogrill degli Uccellini” del Teatro del Sole, spettacolo-installazione itinerante all’aperto per tutti. Guidato da un aspirante ornitologo e dal suo aiutante Icarius, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra alberi e nidi, dove si intrecciano racconti, giochi teatrali e incontri buffi con personaggi stravaganti, per un’esperienza immersiva nella natura.

L’assessore Patrizia Villani sottolinea: «Con Il Tempo Magico vogliamo offrire momenti di bellezza condivisa. Il teatro è un linguaggio che unisce, educa e fa sognare: questa rassegna è un’occasione per vivere insieme la magia dello spettacolo dal vivo.»