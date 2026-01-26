Viaggiare per stare meglio: a Materia la guida che unisce mete e benessere psicologico
Lunedì 2 febbraio alle 21 Remo Carulli presenta la prima guida Lonely Planet dedicata al legame tra viaggio ed equilibrio emotivo
Viaggiare non è solo spostarsi da un luogo all’altro, ma può diventare un vero e proprio strumento di cura e conoscenza di sé. È da questa consapevolezza che nasce la Guida per salvarsi la vita viaggiando, la prima pubblicazione Lonely Planet che mette in relazione il viaggio con il benessere psicologico. Il volume sarà presentato lunedì 2 febbraio alle ore 21 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
L’autore, Remo Carulli, accompagnerà il pubblico in un percorso originale che intreccia destinazioni, emozioni e stati d’animo, proponendo il viaggio come esperienza trasformativa. Non tutte le partenze hanno lo stesso effetto: alcune aiutano a ritrovarsi, altre a elaborare cambiamenti, altre ancora a ricominciare dopo momenti complessi della vita. La guida esplora questi diversi bisogni, suggerendo luoghi e itinerari capaci di risuonare con specifiche fasi emotive.
L’incontro si configura come un dialogo tra viaggio, psicologia e narrazione, offrendo spunti di riflessione che vanno oltre il semplice turismo. Partire diventa così un atto consapevole, un’occasione per ascoltarsi e dare senso al movimento, fisico e interiore.
