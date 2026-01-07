Viaggio nel tempo a Galliate Lombardo, l’evoluzione umana raccontata da Manzi

Sabato 24 gennaio nell’ambito della rassegna Uomo & Natura, sarà ospite il professore della Sapienza di Roma, paleoantropologo, membro dell’Accademia dei Lincei e tra i divulgatori più apprezzati nel campo dell’evoluzione umana

Sabato 24 gennaio, a Galliate Lombardo, nel seguito della rassegna Uomo & Natura, sarà ospite il professore della Sapienza di Roma Giorgio Manzi, paleoantropologo, membro dell’Accademia dei Lincei e tra i divulgatori più apprezzati nel campo dell’evoluzione umana.

Attraverso l’analisi dei resti fossili e delle tracce sopravvissute ai millenni e ai milioni di anni, la paleoantropologia ci racconta il nostro viaggio nel tempo profondo, ricordandoci che non eravamo soli a camminare su questa Terra e che Homo e Natura si influenzano da sempre vicendevolmente.

Giorgio Manzi, con la sua competenza e un linguaggio alla portata di tutti, narrerà di come Homo sapiens e i suoi lontani parenti, frutto dell’intreccio di rami evolutivi che ha dato origine alla nostra specie, abbiano attraversato per migliaia di anni fasi di glaciazione e disgelo, forgiandosi al vaglio della selezione naturale.

L’evento avrà luogo presso la Sala consiliare del Comune di Galliate Lombardo, in via Carletto Ferrari 12, alle ore 20:45.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 351 5280248.