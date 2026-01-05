Viale Belforte, nuovo cambio di viabilità per il cantiere: un mese a velocità ridotta, e da via Ledro si va solo a destra

Ad un mese circa dall’inizio del cantiere, è arrivata l’ordinanza che definisce come cambierà la circolazione in viale Belforte per la nuova fase dei nuovi lavori del cantiere per la nuova pista ciclopedonale.

L’intervento, finanziato con fondi PNRR, dal 7 gennaio al 10 febbraio coinvolgerà il viale tra l’incrocio con via Ledro e quello con via Monte Golico. In quest’area entrerà in vigore un divieto di sosta totale ventiquattro ore su ventiquattro con rimozione forzata per tutti i veicoli, anche se il divieto di sosta verrà applicato solo alle frazioni interessate di volta in volta. La segnaletica che avviserà i cittadini verrà posizionata almeno quarantotto ore prima dell’inizio dei lavori effettivi, dando il tempo di liberare gli spazi necessari al cantiere.

Durante tutto il periodo dei lavori la velocità massima consentita ai veicoli scenderà a 30 chilometri orari. Inoltre, chi proviene da via Tonale e si immette su viale Belforte attraverso via Ledro troverà inoltre un nuovo obbligo di svolta a destra, una modifica che tenderà a diventare definitiva e che è già stata contestata dai commercianti di quel tratto poichè rischia di “tagliare fuori” una percentuale rilevante del traffico abituale, riducendo la loro visibilità. Per chi vuole riprendere viale Valganna venendo dalle stazioni, sarà opportuno girare a sinistra in via Monte Golico.

Per permettere il passaggio agevole degli autobus verrà infine temporaneamente rimossa l’isola spartitraffico all’incrocio di via Monte Golico, una soluzione tecnica che il Comune ha previsto per non interrompere il servizio di trasporto pubblico durante l’intero mese di lavori. I pedoni, rassicura l’ordinanza, potranno invece sempre transitare attraverso passaggi protetti e percorsi alternativi sicuri allestiti dall’impresa appaltatrice.

L’azienda incaricata dei lavori ha l’obbligo di dare una comunicazione capillare ai residenti riguardo ai possibili disagi e dovrà posizionare cartelli di preavviso per segnalare eventuali code o rallentamenti già in prossimità della rotatoria Belforte – Podgora e dell’incrocio Tonale-Ledro.

Al termine dell’intervento, previsto per il 10 febbraio, la sosta e la velocità torneranno alla normalità, ma il volto di viale Belforte sarà cambiato. La nuova ciclabile, che tanto aveva fatto discutere durante la prima fase dei lavori, si presenterà completata con cordoli e paletti dissuasori, e sarà affiancata, secondo ciò che recita l’ordinanza, da un nuovo viale alberato che ridisegnerà l’aspetto della strada. Resta da vedere se, una volta conclusi i lavori, la nuova configurazione del viale riuscirà a trovare un equilibrio tra mobilità sostenibile ed esigenze commerciali, o se le preoccupazioni degli esercenti troveranno conferma nei fatti.