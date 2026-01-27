Varese News

Varese Laghi

Viggiù ricorda Giovanni Cassani, vittima dei lager nazisti

Martedì 27 gennaio, il Sindaco Emanuela Quintiglio e i dipendenti del Comune di Viggiù si sono raccolti davanti alla pietra d’inciampo dedicata a Giovanni Cassani, deportato politico morto nel lager di Gussen, per un momento di silenzio e memoria condivisa

Generico 26 Jan 2026

Nella mattinata di martedì 27 gennaio, il Sindaco di Viggiù, Emanuela Quintiglio, insieme ai dipendenti comunali, si è ritrovata davanti alla pietra d’inciampo dedicata a Giovanni Cassani, concittadino vittima della deportazione nazista.

Cassani fu arrestato e deportato in quanto dissidente politico e morì nel lager di Gussen, sottocampo del tristemente noto Mauthausen, simbolo di persecuzione, sofferenza e annientamento.

Giovanni Cassani, assassinato nel lager di Gusen, è tornato nella sua Viggiù in una Pietra d’inciampo

Davanti alla pietra che ne conserva il nome e la memoria, i presenti hanno osservato un minuto di silenzio, in un clima di profondo raccoglimento. Una cerimonia semplice ma intensa, pensata non solo per rendere omaggio a una vittima del nazifascismo, ma anche per riaffermare il valore della memoria storica.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.