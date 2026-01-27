Viggiù ricorda Giovanni Cassani, vittima dei lager nazisti
Martedì 27 gennaio, il Sindaco Emanuela Quintiglio e i dipendenti del Comune di Viggiù si sono raccolti davanti alla pietra d’inciampo dedicata a Giovanni Cassani, deportato politico morto nel lager di Gussen, per un momento di silenzio e memoria condivisa
Nella mattinata di martedì 27 gennaio, il Sindaco di Viggiù, Emanuela Quintiglio, insieme ai dipendenti comunali, si è ritrovata davanti alla pietra d’inciampo dedicata a Giovanni Cassani, concittadino vittima della deportazione nazista.
Cassani fu arrestato e deportato in quanto dissidente politico e morì nel lager di Gussen, sottocampo del tristemente noto Mauthausen, simbolo di persecuzione, sofferenza e annientamento.
Giovanni Cassani, assassinato nel lager di Gusen, è tornato nella sua Viggiù in una Pietra d’inciampo
Davanti alla pietra che ne conserva il nome e la memoria, i presenti hanno osservato un minuto di silenzio, in un clima di profondo raccoglimento. Una cerimonia semplice ma intensa, pensata non solo per rendere omaggio a una vittima del nazifascismo, ma anche per riaffermare il valore della memoria storica.
