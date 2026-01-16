Visita del Console turco in Prefettura a Varese: focus su Beko, sicurezza e comunità turca
L’incontro si è concluso con l’impegno a rafforzare il dialogo su temi chiave come sicurezza, sviluppo economico e relazioni bilaterali tra Italia e Turchia
Si è svolta nella mattinata di martedì 14 gennaio 2026, presso la sede della Prefettura di Varese, la visita istituzionale del Console Generale di Turchia a Milano Mehmet Özöktem, accolto dal Prefetto Salvatore Pasquariello. Un incontro all’insegna della collaborazione tra istituzioni, con uno sguardo rivolto alle opportunità e alle sfide comuni.
Varese punto strategico per l’Italia e per la Turchia
Durante l’incontro sono stati approfonditi i temi legati al ruolo strategico della provincia di Varese: dalla sua vocazione industriale alla vicinanza con il confine, passando per la presenza dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.
Particolare attenzione è stata riservata allo stabilimento di Cassinetta di Biandronno, sede della Beko, azienda controllata dal gruppo turco Arçelik. Il Prefetto ha confermato la costante attenzione delle istituzioni sul fronte occupazionale e produttivo.
Comunità turca, sicurezza e dialogo istituzionale
Al centro del confronto anche la presenza della comunità turca nel territorio varesino e le questioni legate alla sicurezza e al lavoro. «Il dialogo diplomatico è essenziale per affrontare le sfide della sicurezza e per cogliere le opportunità di sviluppo economico del territorio» – ha sottolineato Salvatore Pasquariello, Prefetto di Varese – «ed è nostro impegno mantenere alta l’attenzione su tutti i temi di interesse comune».
Il Console Generale Özöktem ha ringraziato il Prefetto per l’accoglienza e la disponibilità, evidenziando l’interesse della Turchia a rafforzare i legami con la comunità e le istituzioni italiane.
«Desideriamo proseguire in un dialogo costruttivo e aperto, che possa tradursi in progetti concreti e duraturi» – ha dichiarato Mehmet Özöktem, Console Generale di Turchia a Milano – «perché la collaborazione è la chiave per uno sviluppo condiviso».
L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a intensificare il dialogo e a promuovere future iniziative congiunte tra le due realtà.
