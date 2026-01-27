Visite in nero a Busto Arsizio, l’Asst Valle Olona : “Noi parte lesa di una vicenda bruttissima”

Una vicenda definita “bruttissima”, nata da condotte strettamente personali e del tutto estranee ai valori della sanità pubblica. Dopo la notizia del rinvio a giudizio di un medico neurologo e di un tecnico sanitario, accusati di aver gestito un giro di visite “in nero” all’interno delle strutture ospedaliere, l’Asst Valle Olona interviene ufficialmente per chiarire la propria posizione e ribadire la totale estraneità ai fatti contestati.

L’azienda sanitaria ha espresso il massimo rispetto per l’operato degli inquirenti, sottolineando come la collaborazione con le forze dell’ordine sia stata garantita fin dai primi passi dell’indagine avviata nel 2022. La direzione ha voluto rimarcare che l’ente si considera a tutti gli effetti parte lesa in questo scenario di presunta illegalità: “condotte – quelle dei medici – del tutto estranee ai valori e alle procedure organizzative dell’ASST che da sempre opera nel rispetto della trasparenza, della legalità e della tutela dell’interesse pubblico”.

Dall’aggiornamento fornito dall’Asst emergono inoltre dettagli importanti sulla posizione dei due dipendenti coinvolti. Il tecnico di neurofisiologia ha rassegnato le proprie dimissioni nel corso del 2024, interrompendo così il rapporto lavorativo con l’ospedale. Risolto anche l’aspetto economico, l’azienda precisa infatti di “aver incassato gli importi relativi al reato di peculato”.