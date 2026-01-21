Vittoriano Ferioli e i suoi quarant’anni di comunicazione del Circolone di Legnano

Giovedì 22 gennaio, alle ore 21, al Circolone di via San Bernardino 12 a Legnano, Vittoriano Ferioli presenterà il suo libro E se la gente sa che sai disegnare, disegnare ti tocca, pubblicato da Edizioni La Memoria del Mondo di Magenta.

L’incontro sarà un’occasione per ripercorrere quarant’anni di storia grafica e comunicativa legata al Circolone di Legnano, uno dei luoghi simbolo della vita culturale cittadina.

A dialogare con l’autore sarà il giornalista Gigi Marinoni, insieme ad alcuni dei protagonisti di questa lunga esperienza collettiva. Il volume raccoglie e organizza un’ampia antologia dei lavori grafici, pittorici, pubblicitari e informativi realizzati da Ferioli nel corso di quattro decenni, intrecciandoli con la storia e l’evoluzione del Circolone come laboratorio culturale attivo e partecipato.

Ferioli, che nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli all’interno della Cooperativa Fratellanza e Pace – tra cui quello di presidente, incarico che svolge ancora oggi – sottolinea come l’attività di grafico e disegnatore, pur essendo stata centrale, sia forse la meno conosciuta dal grande pubblico. Da qui nasce l’idea del libro, guidata dalla convinzione che «tutti siamo di passaggio, ma se lasciamo tracce è molto meglio».

Il volume racconta le diverse fasi della vita del Circolone attraverso la sua comunicazione visiva: dai primi passi alle tappe più significative, come Tuttonatura e il Laboratorio di Cabaret, ancora attivi, fino a ZooLive e alle stagioni musicali prodotte e diffuse, senza dimenticare esperienze come Villa Arconati, l’Auditorium Paccagnini, gli incontri, le collaborazioni e le contaminazioni che hanno segnato gli anni. Un percorso fatto di colori, forme e linguaggi che hanno accompagnato e raccontato le trasformazioni del luogo.

«Sin dai miei primi anni al Circolone di Legnano, scoperta la mia propensione al disegno, soci e dirigenti mi hanno coinvolto in un sacco di cose. Ho deciso di scrivere questa mia lunga storia per argomenti, che hanno sì una successione logica spazio-temporale, ma anche un ritmo tutto loro, fatto non solo di ricordi ma soprattutto di tutta l’energia e l’entusiasmo che negli anni ci ho messo. Ci sono i primi passi, tappe importanti come quelle del Tuttonatura e del Laboratorio di Cabaret che continuano ancora oggi, la stagione della musica, prodotta e diffusa, gli incontri, gli intrecci, i colori e le forme che ha assunto negli anni una comunicazione carica di contaminazioni. Dai volantini ai pieghevoli, dai poster alle tovagliette del ristorante, e tanto altro ancora che qui vi voglio raccontare, soprattutto attraverso le immagini che nel tempo ho avuto il piacere di creare e condividere. Ci si può avvicinare a una professione in tanti modi, ma tutto parte dalla passione, che si può scoprire dopo lo studio, o approfondire grazie a un maestro capace, per una coincidenza di accadimenti, chissà. Nel mio caso il disegno e prima ancora il segno mi hanno sempre affascinato. Già nei primi anni di scuola, era nel disegno che sapevo esprimermi al meglio, e anche nei giochi io ero “il disegnatore”. Se qualcuno aveva bisogno di raccontare con le immagini chiamava me, così mi convinsi che disegnavo bene, e al Circolone se ne accorsero subito… In questo libro racconto il lavoro creativo per questa antica cooperativa legnanese, che dalla fine degli anni ‘70 ha accompagnato il mio cammino professionale», spiega Vittoriano Ferioli.