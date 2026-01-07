Varese News

"Vocazione", a Barasso lo spettacolo dedicato a Pier Giorgio Frassati

Venerdì 9 gennaio nella sala polivalente San Martino andrà in scena il monologo teatrale di Christian Di Domenico ispirato alla figura del giovane santo. Ingresso libero

Pier Giorgio Frassati
09 Gennaio 2026

Un momento di riflessione, spiritualità e teatro attende la comunità di Barasso: venerdì 9 gennaio alle ore 21, nella Sala Polivalente San Martino (piazza San Martino 1), andrà in scena “Vocazione”, monologo teatrale di Christian Di Domenico, attore e pedagogo noto per il suo impegno civile e spirituale a teatro.

Lo spettacolo è dedicato alla figura di San Pier Giorgio Frassati, giovane torinese vissuto tra il 1901 e il 1925 e recentemente canonizzato da Papa Leone XIV, insieme a San Carlo Acutis, lo scorso 7 settembre. La serata è promossa dalla Comunità Pastorale Sant’Eusebio, con ingresso gratuito per tutti.

Il lavoro di Christian Di Domenico – che molti ricorderanno per “U Parrinu”, il monologo su don Pino Puglisi – è un racconto coinvolgente fatto di pensieri, letture e riflessioni, pensato per un pubblico giovane e adulto, e costruito con il contributo del Servizio per i Giovani e l’Università della Diocesi.

“Vocazione” è stato presentato per la prima volta il 1° agosto 2025 nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura a Roma, in occasione del Giubileo dei Giovani della Lombardia, ed è già stato applaudito nelle anteprime diocesane a Seveso.

Il protagonista del monologo, Pier Giorgio Frassati, è un modello di fede, impegno sociale e amore per la montagna. Morto a soli 24 anni, è ancora oggi punto di riferimento per moltissimi giovani credenti, grazie al suo stile di vita sobrio, coraggioso e profondamente evangelico.

7 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
