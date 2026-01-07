“Vocazione”, a Barasso lo spettacolo dedicato a Pier Giorgio Frassati

Un momento di riflessione, spiritualità e teatro attende la comunità di Barasso: venerdì 9 gennaio alle ore 21, nella Sala Polivalente San Martino (piazza San Martino 1), andrà in scena “Vocazione”, monologo teatrale di Christian Di Domenico, attore e pedagogo noto per il suo impegno civile e spirituale a teatro.

Lo spettacolo è dedicato alla figura di San Pier Giorgio Frassati, giovane torinese vissuto tra il 1901 e il 1925 e recentemente canonizzato da Papa Leone XIV, insieme a San Carlo Acutis, lo scorso 7 settembre. La serata è promossa dalla Comunità Pastorale Sant’Eusebio, con ingresso gratuito per tutti.

Il lavoro di Christian Di Domenico – che molti ricorderanno per “U Parrinu”, il monologo su don Pino Puglisi – è un racconto coinvolgente fatto di pensieri, letture e riflessioni, pensato per un pubblico giovane e adulto, e costruito con il contributo del Servizio per i Giovani e l’Università della Diocesi.

“Vocazione” è stato presentato per la prima volta il 1° agosto 2025 nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura a Roma, in occasione del Giubileo dei Giovani della Lombardia, ed è già stato applaudito nelle anteprime diocesane a Seveso.

Il protagonista del monologo, Pier Giorgio Frassati, è un modello di fede, impegno sociale e amore per la montagna. Morto a soli 24 anni, è ancora oggi punto di riferimento per moltissimi giovani credenti, grazie al suo stile di vita sobrio, coraggioso e profondamente evangelico.