4 febbraio: al “Franco Ossola” si scrive la storia. Il giorno in cui il Varese sconfisse 5-0 la Juventus
Era il 1968, al "Franco Ossola" c'erano decina di migliaia di tifosi e la squadra del Patron Borghi, dell'allenatore Arcari e degli alfieri Sogliano e Picchi ottenne un successo ancora indelebile a 58 anni di distanza, grazie alla tripletta di un diciannovenne Anastasi
Il 4 febbraio 1968 resta scolpito nella memoria collettiva di Varese come il giorno in cui il calcio di provincia si fece gigante, travolgendo la Juventus con un incredibile 5-0. Allo stadio “Franco Ossola”, sotto un cielo grigio che aveva scaricato neve nei giorni precedenti, i biancorossi di Bruno Arcari firmarono l’impresa più gloriosa della storia del club, trascinati da un diciannovenne di belle speranze: Pietro Anastasi.
Il trionfo di Masnago
Il Varese, costruito dal genio di Giovanni Borghi e guidato in campo dal carisma di Armando Picchi, aggredì la “Vecchia Signora” fin dai primi minuti. Il fango del terreno di gioco non fermò le folate dei padroni di casa, che chiusero il primo tempo già sul doppio vantaggio grazie alle reti di Anastasi e Leonardi. Nella ripresa, invece di gestire, il Varese continuò a spingere sull’acceleratore. Giovanni Vastola firmò il tris, prima che Anastasi completasse la sua personale tripletta, fissando il risultato sul definitivo e indelebile 5-0. Fu proprio quella prestazione a convincere definitivamente la dirigenza juventina ad acquistare l’attaccante siciliano l’estate successiva per la cifra record di 650 milioni di lire, dopo aver chiuso la stagione in biancorosso con 11 gol.
IL TABELLINO
VARESE-JUVENTUS 5-0 (2-0)
Marcatori: pt.: Anastasi al 20′, Leonardi al 30′. st.: Vastola al 19′, Anastasi al 20′ e al 42′.
Varese: Da Pozzo, Sogliano, Borghi, Picchi, Cresci, Dellagiovanna, Leonardi, Tamborini, Anastasi, Burlando, Vastola. All. Arcari.
Juventus: Anzolin, Coramini, Leoncini, Sarti, Castano, Salvadore, Favalli, Del Sol, Zigoni, Sacco, Menichelli. All. Herrera.
Arbitro: Sbardella di Roma.
Un’annata memorabile
Quella contro la Juve fu la vittoria più eclatante di un campionato eccellente. La squadra biancorossa – nella quale terminò all’ottavo posto in classifica riuscendo a mantenere l’imbattibilità casalinga per tutta la stagione con 10 vittorie e 5 pareggi. Non fu altrettanto positivo il cammino lontano dal Sacro Monte (2 sole vittorie), ma quella squadra entrò per sempre nella memoria dello sport varesino,
Un ricordo indelebile
«Quella vittoria fu memorabile, ma ci rendemmo conto dell’impresa compiuta solo negli spogliatoi, al termine della partita. Prima di giocare, pensare a un 5-0 contro la Juve era cosa inimmaginabile», commentò anni dopo Pietro Anastasi. Il fischio finale dell’arbitro Sbardella sancì l’ingresso di quel gruppo di “ragazzi terribili” nella leggenda del calcio italiano, regalando alla città una domenica che, a distanza di 58 anni, viene ancora raccontata con gli occhi lucidi dai nonni ai nipoti.
