A Besozzo una settimana di incontri tra storia, salute, parità e sport

Una settimana ricca di appuntamenti a Besozzo, dove l’Amministrazione comunale propone una serie di iniziative aperte alla cittadinanza tra cultura, prevenzione, impegno sociale e benessere.

Si parte lunedì 23 febbraio alle 20.30 alla Sala Letture della Biblioteca con “Punto salute bambini: la disostruzione delle vie aeree e sonno sicuro”, un incontro dedicato alla sicurezza dei più piccoli. Esperti del settore guideranno genitori e interessati in un momento informativo su manovre salvavita e buone pratiche per il sonno sicuro. L’ingresso è libero e gratuito.

Giovedì 26 febbraio alle 20.45 la Sala Mostre del Comune ospiterà la conferenza spettacolo “Siamo pari”, con la presentazione dei laboratori dedicati alla promozione della parità di genere nelle scuole di Besozzo. L’iniziativa è rivolta in particolare a genitori e insegnanti e intende offrire strumenti di riflessione e confronto sul tema dell’educazione alle pari opportunità. Anche in questo caso l’ingresso è libero.

Venerdì 27 febbraio alle 20.45, sempre alla Sala Letture, sarà presentato il numero 16 della rivista del Gruppo di Ricerca Storica di Laveno Mombello dal titolo “Le Canossiane di Besozzo. Il luogo e le persone, tra storia e ricordi”. Un’occasione per approfondire un capitolo significativo della storia locale attraverso documenti, testimonianze e memorie del territorio. L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni e prenotazioni: 0332/970623 – 0332/970195-2-229 – biblioteca@comune.besozzo.va.it.

La settimana si chiude sabato 28 febbraio con due appuntamenti. Dalle 10.00 alle 12.30, all’ex CFP di Besozzo, si terrà lo Swap Party – Vestiti in Comune, iniziativa dedicata allo scambio di abiti usati, all’insegna del riuso e della sostenibilità. Nel pomeriggio, alle 15.00, spazio al movimento con la camminata metabolica e pilates di Seminiamo Sport, in collaborazione con il Team Corazon Latino.

Un calendario variegato che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso cultura, educazione, benessere e partecipazione della comunità.