A Bisuschio la storia dell’Osservatorio del Campo dei Fiori in una conferenza scientifica

Venerdì 13 febbraio 2026, alle 21.00, il Maxisalone del Municipio di Bisuschio ospita la conferenza scientifica “Il sogno sul Campo dei Fiori”, organizzata dall’Associazione Astronomica “Ipazia”. Un appuntamento aperto al pubblico per ripercorrere una delle pagine più significative della divulgazione astronomica del territorio varesino.

L’incontro racconta una storia che affonda le radici in oltre settant’anni fa, quando un giovane idealista, naturalista e astrofilo iniziò a immaginare la realizzazione di un grande osservatorio astronomico popolare sulla cima del Campo dei Fiori. Un sogno che, nel tempo, è diventato realtà, trasformandosi nell’attuale Osservatorio Astronomico “G.V. Schiaparelli” di Varese, oggi il più grande osservatorio astronomico popolare d’Italia.

Un sogno diventato realtà

Attraverso il racconto storico e scientifico, la conferenza ripercorre le tappe che hanno portato dalla visione iniziale alla nascita di una struttura di riferimento per l’osservazione del cielo e per la divulgazione scientifica. Un percorso fatto di passione, impegno e attenzione alla formazione, che ha saputo coinvolgere generazioni di studiosi, appassionati e cittadini.

La relatrice

A guidare il pubblico sarà Chiara Cattaneo, responsabile delle attività didattico-divulgative dell’Osservatorio “G.V. Schiaparelli” di Varese, che offrirà uno sguardo privilegiato sul valore scientifico, culturale ed educativo dell’Osservatorio e sul suo ruolo nel panorama nazionale.

L’ingresso alla serata è gratuito, a conferma della vocazione divulgativa dell’iniziativa, pensata per avvicinare un pubblico ampio al mondo dell’astronomia e alla storia di un progetto che continua a guardare lontano.