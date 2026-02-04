A Busto Arsizio la LIUC protagonista di BArchitettura con due incontri su progetto e sviluppo dei territori

Anche la LIUC – Università Cattaneo prende parte a BArchitettura, il festival culturale promosso dal Comune di Busto Arsizio e dedicato all’architettura, letta nei suoi risvolti tecnici, culturali ed estetici. L’iniziativa coinvolge, oltre all’Ateneo, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, il Politecnico di Milano e il Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio.

Alla LIUC sono in programma due incontri che affrontano il rapporto tra architettura, territorio e sviluppo, mettendo in dialogo saperi umanistici, progettuali ed economici.

Enrico Castiglioni e l’idea di una provincia-città

Il primo appuntamento, inserito nel ciclo Conversazione in Biblioteca, è dedicato alla figura di Enrico Castiglioni, ingegnere e architetto capace di coniugare progetto urbanistico, architettura industriale ed educazione. A partire dal volume “Enrico Castiglioni Richino (1914-2000)” a cura di Paolo Bossi, l’incontro propone una riflessione sull’architettura come servizio alle comunità, sul rapporto tra committente e progettista e sulla valorizzazione dei patrimoni architettonici diffusi dell’Alto Milanese.

Intervengono, tra gli altri, il rettore LIUC Anna Gervasoni, la presidente dell’Ordine degli Architetti di Varese Paola Bassani e lo storico dell’architettura Paolo Bossi. Modera Daniele Bardelli.

Sostenibilità finanziaria e sviluppo urbano

Il secondo incontro si concentra invece sulla sostenibilità finanziaria come leva per lo sviluppo dei territori. Promosso nell’ambito delle attività di ExSUF, il Centro di eccellenza LIUC sulla finanza sostenibile per infrastrutture e smart cities, l’appuntamento approfondisce il ruolo degli investimenti, dell’innovazione digitale e delle infrastrutture nella trasformazione delle città.

Particolare attenzione è dedicata al partenariato pubblico-privato (PPP) come strumento per sostenere progetti ad alto impatto sociale ed economico. Al dibattito partecipano esperti del mondo accademico e professionale, tra cui Roberta Cocco, Giulio De Carli e Giampiero Bambagioni.

Due occasioni di confronto che confermano il ruolo della LIUC come luogo di dialogo tra cultura del progetto, ricerca e sviluppo territoriale, all’interno di un festival che mette l’architettura al centro della vita della città.