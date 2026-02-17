A Carnago debutta il nuovo servizio di auto elettrica in condivisione

È stato inaugurato sabato a Carnago il servizio di car sharing di E-Vai, realizzato grazie alla collaborazione tra la società del Gruppo FNM e il Comune. Si tratta di un modello che prevede l’utilizzo condiviso di un’automobile elettrica tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza.

Alla cerimonia di inaugurazione del servizio hanno partecipato il Sindaco Barbara Carabelli, Assessori e Consiglieri, la Responsabile dell’Ufficio Tecnico Geom. Chianese e i rappresentanti di E-Vai.

AUTOMOBILE IN CONDIVISIONE – L’Amministrazione comunale si è dotata di un’automobile elettrica di ultima generazione per le attività dei propri dipendenti e volontari , che è messa a disposizione anche degli utenti nella forma del car sharing, tramite prenotazione, negli orari di chiusura degli uffici comunali in settimana dalle ore 14.00 alle ore 7.00 del mattino successivo, e per tutto il week-end. Gli utenti, dopo essersi registrati attraverso il sito www.e-vai.com o l’app mobile, possono prenotare l’auto del Comune nella data e nell’orario desiderato tramite la stessa app, il sito web o il numero assistenza clienti 02 40701700. Attraverso questi canali è possibile ottenere anche tutte le informazioni sulle tariffe e le modalità di utilizzo. Ritiro e riconsegna sono possibili presso la postazione dedicata in Piazza Gramsci.

L’iscrizione al servizio di car sharing E-VAI è sempre gratuita e per i nuovi utenti di Carnago il primo noleggio è scontato del 50%, utilizzando il codice promozionale dedicato: EVAIPBL50. È possibile avere maggiori informazioni su come funziona il servizio a Carnago visitando questa pagina.

I VANTAGGI – Il modello di car sharing E-VAI offre vantaggi per i Comuni e la cittadinanza. L’Amministrazione comunale raggiunge l’obiettivo di razionalizzare il proprio parco auto, potendo contare, all’occorrenza, sull’utilizzo di vetture elettriche e plug-in a basso impatto ambientale ad integrazione della propria flotta, abbattendo costi e l’emissione di Co2 nell’aria. I cittadini invece possono usufruire del servizio di car sharing in territori normalmente non raggiunti da altri operatori del settore, con la comodità di disporre di un autoveicolo a basso impatto ambientale per le proprie esigenze di mobilità, senza assumersi gli oneri della proprietà del mezzo. Con le vetture E-VAI è possibile viaggiare in tutta l’Unione Europea e la Svizzera, inoltre offrono il vantaggio dell’accesso gratuito all’area B e C di Milano e alle ZTL dei comuni convenzionati.

«Come Amministrazione abbiamo deciso di abbracciare questo progetto di attivazione del Servizio Car Sharing, cioè un servizio di autonoleggio a breve termine, al fine di fornire un servizio ulteriore alla cittadinanza» dice la sindaca Barbara Carabelli.

«Riteniamo sia la risposta concreta ad uno sviluppo di servizi a supporto della mobilità sostenibile a basso impatto ambientale tramite forme innovative di spostamento che possano aiutare a ridurre il traffico veicolare e di conseguenza l’inquinamento atmosferico, come da nostre linee programmatiche di mandato 2024/2029. Stiamo attivando un servizio sperimentale che consente di utilizzare un veicolo elettrico su prenotazione per i cittadini e di utilizzare il medesimo anche per i servizi di trasporto in gestione all’Ente, offrendo quindi la possibilità anche di integrare e rinnovare il parco auto comunale. Ora la speranza è che possa essere un servizio condiviso, apprezzato e utilizzato dai nostri concittadini».