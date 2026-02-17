Varese News

Saronno/Tradate

A Carnago debutta il nuovo servizio di auto elettrica in condivisione

A disposizione dell'amministrazione ma anche noleggiabile dai cittadini, grazie al progetto di E-Vai

car sharing carnago

È stato inaugurato sabato a Carnago il servizio di car sharing di E-Vai, realizzato grazie alla collaborazione tra la società del Gruppo FNM e il Comune. Si tratta di un modello che prevede l’utilizzo condiviso di un’automobile elettrica tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza.

Alla cerimonia di inaugurazione del servizio hanno partecipato il Sindaco Barbara Carabelli, Assessori e Consiglieri, la Responsabile dell’Ufficio Tecnico Geom. Chianese e i rappresentanti di E-Vai.

AUTOMOBILE IN CONDIVISIONE – L’Amministrazione comunale si è dotata di un’automobile elettrica di ultima generazione per le attività dei propri dipendenti e volontari , che è messa a disposizione anche degli utenti nella forma del car sharing, tramite prenotazione, negli orari di chiusura degli uffici comunali in settimana dalle ore 14.00 alle ore 7.00 del mattino successivo, e per tutto il week-end. Gli utenti, dopo essersi registrati attraverso il sito www.e-vai.com o l’app mobile, possono prenotare l’auto del Comune nella data e nell’orario desiderato tramite la stessa app, il sito web o il numero assistenza clienti 02 40701700. Attraverso questi canali è possibile ottenere anche tutte le informazioni sulle tariffe e le modalità di utilizzo. Ritiro e riconsegna sono possibili presso la postazione dedicata in Piazza Gramsci.
L’iscrizione al servizio di car sharing E-VAI è sempre gratuita e per i nuovi utenti di Carnago il primo noleggio è scontato del 50%, utilizzando il codice promozionale dedicato: EVAIPBL50. È possibile avere maggiori informazioni su come funziona il servizio a Carnago visitando questa pagina.

I VANTAGGI – Il modello di car sharing E-VAI offre vantaggi per i Comuni e la cittadinanza. L’Amministrazione comunale raggiunge l’obiettivo di razionalizzare il proprio parco auto, potendo contare, all’occorrenza, sull’utilizzo di vetture elettriche e plug-in a basso impatto ambientale ad integrazione della propria flotta, abbattendo costi e l’emissione di Co2 nell’aria. I cittadini invece possono usufruire del servizio di car sharing in territori normalmente non raggiunti da altri operatori del settore, con la comodità di disporre di un autoveicolo a basso impatto ambientale per le proprie esigenze di mobilità, senza assumersi gli oneri della proprietà del mezzo. Con le vetture E-VAI è possibile viaggiare in tutta l’Unione Europea e la Svizzera, inoltre offrono il vantaggio dell’accesso gratuito all’area B e C di Milano e alle ZTL dei comuni convenzionati.

«Come Amministrazione abbiamo deciso di abbracciare questo progetto di attivazione del Servizio Car Sharing, cioè un servizio di autonoleggio a breve termine, al fine di fornire un servizio ulteriore alla cittadinanza» dice la sindaca Barbara Carabelli.
«Riteniamo sia la risposta concreta ad uno sviluppo di servizi a supporto della mobilità sostenibile a basso impatto ambientale tramite forme innovative di spostamento che possano aiutare a ridurre il traffico veicolare e di conseguenza l’inquinamento atmosferico, come da nostre linee programmatiche di mandato 2024/2029. Stiamo attivando un servizio sperimentale che consente di utilizzare un veicolo elettrico su prenotazione per i cittadini e di utilizzare il medesimo anche per i servizi di trasporto in gestione all’Ente, offrendo quindi la possibilità anche di integrare e rinnovare il parco auto comunale. Ora la speranza è che possa essere un servizio condiviso, apprezzato e utilizzato dai nostri concittadini».

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.