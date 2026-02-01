Varese News

A Castelletto Ticino carnevale 2026 con i coloratissimi striscioni del Corpo Musicale “Angelo Broggio”

Sabato 14 febbraio alle ore 15.00 ritrovo in Piazza Fratelli Cervi davanti al Comune.

Carnevale Parabiago

Febbraio mese del carnevale e Castelletto Ticino sarà un carnevale ricco di divertimento e non solo.

Organizzato dalla Proloco con patrocinio del Comune.
Sabato 14 febbraio alle ore 15.00 ritrovo in Piazza Fratelli Cervi davanti al Comune.
Grande sfilata di carnevale insieme a: gruppi, Rioni, associazioni, parrocchia e famiglie in centro paese con la partecipazione dei coloratissimi “striscioni” del Corpo Musicale “Angelo Broggio”.
A seguire sfilata dei bimbi in passerella davanti al comune, divertimento e intrattenimento per tutti.
Dalle ore 18.00 apericena di carnevale dell'”Oratorio San Carlo” in oratorio, con la premiazione della maschera più bella dei bambini e degli adulti e del gruppo più numeroso.
Costo apericena 10 euro, prenotazione obbligatoria al seguente numero: Naomi 3453042422

Pubblicato il 01 Febbraio 2026
