A Castelletto Ticino carnevale 2026 con i coloratissimi striscioni del Corpo Musicale “Angelo Broggio”

Febbraio mese del carnevale e Castelletto Ticino sarà un carnevale ricco di divertimento e non solo.

Organizzato dalla Proloco con patrocinio del Comune.

Sabato 14 febbraio alle ore 15.00 ritrovo in Piazza Fratelli Cervi davanti al Comune.

Grande sfilata di carnevale insieme a: gruppi, Rioni, associazioni, parrocchia e famiglie in centro paese con la partecipazione dei coloratissimi “striscioni” del Corpo Musicale “Angelo Broggio”.

A seguire sfilata dei bimbi in passerella davanti al comune, divertimento e intrattenimento per tutti.

Dalle ore 18.00 apericena di carnevale dell'”Oratorio San Carlo” in oratorio, con la premiazione della maschera più bella dei bambini e degli adulti e del gruppo più numeroso.

Costo apericena 10 euro, prenotazione obbligatoria al seguente numero: Naomi 3453042422